Horrorbaleset Mezőörsnél - Nagy Ádám családja kapta a szeretetforintokat

Az Audi A6-os Nagy Ádámé volt, a háromgyermekes fiatal édesapa február elején vette meg álmai autóját. Használtan, de ő kipofozta. Úgy tervezte, hogy leteszi a jogosítványt, s mire meglesz a papír, vezetheti a járművet. A tragédia napján még nem vezethetett, de ölcsönadta az autót, amely a hátul ülő családot (az anyát) vitte Győrbe, a órházba; ő maga pedig az anyósülésre ült. Ott égett halálra.Három kisgyereke özül egy még karon ülő, de a másik kettő is kicsike ahhoz, hogy valójában értse: azért járnak az otthonuk szomszédságában lévő temetőbe nap mint nap, mert apa ott nyugszik. Az anya, Kun Zsuzsanna sem tud szabadulni az utolsó reggel emlé étől, amikor szívességet értek tőlü , s Ádám gondolkodás nélkül igent mondott az autó ölcsönadására, illetve a győri fuvarra. A mi lenne, ha... kezdetű mondatnak itt már nincs értelme, Ádám ezüst nyaklánca az egyetlen, ami megmaradt, Zsuzsa azt viseli éjt-nappal. Örökre az emlékeibe vésődött a ép is a férjéről, akit a végső bú ú előtt még látni szeretett volna.

Még mindig látszanak a kiégett autók nyomai; a balesetről mi is kérdeztük akkor Kulcsár Bélát.

A Kisalföld alapítványa a Jóakarat hídján keresztül támogatta a családot – a 150 ezer forint a temetés öltségeit állta, s Ádámnak szép bú úja volt is, mondja Zsuzsa és családja. A baleset kapcsán több ízben is érdeztü Kulcsár Béla igazságügyi járműszakértőt, aki anno a választ is megadta arra, hogy hogyan gyulladhatott ki egyszerre a ét autó – úgy, hogy nem voltak egymás mellett. Kulcsár Béla tagja a Szent Lázár Lovagrendnek, amelynek magyarországi nagyperjel szintén győri: dr. Pellek Sándor mellkassebész. A lovagrend özös döntése volt, hogy az advent árnapjain a katolikus hívektől összegyűjtött szeretetforintokat Nagy Ádám családja kapja.