Hogyan lehet ellopni közel félszáz szalmabálát egy éjszaka alatt?

Bála, marha – A tolvajok elviszik, ami csak mozdítható, a gazda pedig futhat a pénze után.

Ami mozdítható, annak lába kél: az elmúlt években loptak már a rábcakapi gazdaságból traktort és bálázót, volt, ahonnan milliós értékű gázolaj tűnt el, Rajkán rakodógépnek, Fehértón kismarhanövendéknek veszett nyoma.Úgy tűnik, mostanra már a szalmabálák sincsenek biztonságban a szántókon: tavaly karácsony előtt Dunaszeg határában nagyjából ötmilliós értékben tűntek el bálák. „Az említett ügyben a Győri Rendőrkapitányság nyomozást folytatott nagyobb értékre elkövetett lopás bűntett gyanúja miatt, majd 2019. január 25-én – mivel az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható – az eljárás felfüggesztéséről határozott" – reagált megkeresésünkre a megyei rendőr-főkapitányság.Mintegy félszáz bálát ellopni már nem egyszerű, ahhoz rakodógép és kamion is kell, ám valahogy ezt is megoldották a tolvajok. Az elmúlt évben nem ez volt az egyetlen eset, információink szerint nyáron Ásványráró határából is nagyjából húsz szalmabála tűnt el.Tizenegy kétmázsás kismarhanövendéket loptak el Fehértóról, egy telepről Hegedüs Zoltán magángazdától még 2010-ben. Összesen 1,65 millió forintra becsülte akkor a kárát. „Dühítő, mert míg mi becsülettel dolgozunk, addig más ellopja az értékeinket" – nyilatkozta a Kisalföldnek. Éppen ezért egymillió forintos nyomravezetői jutalmat tűzött ki. Az már akkor a nyomokból látszott, hogy többen vihették el a marhákat. Kisteherautóval (amit vélhetően Győrből kötöttek el) a teleptől fél kilométerre álltak meg, s oda vezették az állatokat. Most arról érdeklődtünk a gazdánál, miként zárult az ügy.„Egy belső ember feldobta a nyolc elkövetőt a jutalomért cserébe. Kiderült, hogy a marhákat Szlovákiába, Ekecsre vitték: sajnos csak a bőrük lett meg. Saját autómmal jártam ki, »nyomozgattam« az ügyben. A nyomravezetői díj egy részét is kifizettem. Egy idő után aztán beleuntam abba, hogy bírósági tárgyalásokra járkáljak, még nekem kellett volna ügyvédet fogadnom, a költségeit fizetnem. Láthatóan esélytelen volt, hogy végül bármit is behajtsak a tolvajokon, akiknek a nevén nem volt semmi. Így végül kénytelen voltam elkárolni az ellopott és levágott állatokat, valamint a nyomravezetői díjat is. Úgy tudom, a tolvajok egyike-másika különböző ügyek miatt börtönben ült" – mondta a gazda.