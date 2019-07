`Hivatástudat, szakmai elkötelezettség és példamutatás´ - diplomaátadó az Apáczai-karon Győrben - fotók

Dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a győri tanítóképzést mindig is a folyamatos megújulás, a képzés fejlesztése, az adott kor igényeinek megfelelő szintű tudás átadása jellemezte. Ezért méltán kapott helyet a megyei értéktárban, és vált megyerikummá.



Az Apáczai-kar diplomaátadó ünnepségére megtelt az egyetemi csarnok.

„A győri tanítóképzés a kibocsátott pedagógusokon keresztül arra mutat példát, hogy milyen fontos az ország léte és jövője szempontjából az alapiskolák megbízható rendszere, amelyet csak elkötelezett tanítókkal lehet megvalósítani" – mondta az alelnök.

Dr. Pongrácz Attila dékán ünnepi beszédében rámutatott, hogy az 1778 óta eltelt 241 év gerincét az az emberi értékfejlesztési tevékenység jelentette, amely alapvetően a tanítóképzésben testesült meg. A 21. század elejére ugyanakkor egy dinamikusan fejlődő, a pedagógusképzési területen túl első sorban a társadalom- és bölcsészettudományi diszciplínák felé nyitó oktatási kínálat jelent meg az Apáczai-karon. A képzési kínálatában jelenleg 7 alapképzés, köztük az angol nyelven is működő nemzetközi tanulmányok szak, 3 mesterképzés, valamint 17 szakirányú továbbképzés szerepel.



„A közel két és fél évszázados történelmi alapra épült, valamint az elmúlt három évtized gyorsan változó kihívásaira megfelelően válaszoló kar jó esélyekkel vág neki az előttünk álló időszaknak" – hangsúlyozta a dékán, és Mustó Péter jezsuita páter gondolatait idézte: „A hivatás személyes elköteleződést jelent, amelyre bensődben kapsz meghívást. Nem magad választod ki magadnak. Önzetlen, magasabb rendű életideál utáni vágyból születik, amely értelmet ad létednek. De túl is mutat személyes életed céljain, ezért lemondással, alázattal és áldozattal is jár."

„Örömmel jelenthetem be, hogy a júniusi záróvizsga időszakban összesen 270 hallgatónk tett sikeres záróvizsgát, akik tanulmányaikat 4 alapszakon, 3 mesterszakon, 1 felsőoktatási szakképzési szakon, 6 pedagógus szakirányú továbbképzési szakon, valamint 2 kiegészítő műveltség terület részismereti képzésen folytatták" – mondta Dr. Pongrácz Attila. Az ünnepeltek a pedagógusképzési területen, a neveléstudományokban, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokban való jártasságukat igazoló diplomájukat vehették át.

A végzett hallgatók nevében Petrovics Ramóna tanító alapszakos hallgató köszönt el az egyetemtől, a kartól. „Egy felelősségteli utat kezdtünk meg, és a java még hátravan. Valószínűleg a kezdetek nem lesznek egyszerűek, de mindenkinek azt kívánom, hogy sikerrel vegye az akadályokat, örömét lelje a feladataiban, és ne adja fel az álmait" – mondta, és köszönetét fejezte ki tanáraiknak és a hallgatók mögött álló minden családnak a támogatásért.



Dombi Viktória tanító szakos, ének-zene műveltségterületi képzésen végzett hallgató szép, tisztán csengő népdalcsokorral búcsúzott az alma matertől.

A Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsa javaslatára az idei évben a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. Genius Loci – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért díjat vehetett át az egyetem tehetségfejlesztő munkájának támogatásáért. A díjjal a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége azokat a vállalatokat ismerte el, akik folyamatosan és kiemelkedően támogatják a fiatal tehetségeket. Az elismeréshez Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanár, a Széchenyi István Egyetem Tehetségsegítő Tanácsának elnöke, és Dr. Pongrácz Attila tanszékvezető egyetemi docens, dékán gratulált Tőke Lászlónak, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatójának.

A Pannon-Víz Zrt. a 2000-es évek óta támogatja az Apáczai Csere János Kar környezeti nevelési munkáját. A Széchenyi István Egyetemen 2017-ben rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia megvalósításához és a hallgatók díjazásához jelentős pénzbeli támogatást nyújtott.

A diplomaátadó ünnepségen bejelentették, hogy Dr. Cseh Sándor főiskolai tanár, az Apáczai Csere János Kar korábbi dékánja Eötvös József-koszorú kitüntetést vehetett át június 25-én a Magyar Tudományos Akadémián, a 150 éves állami tanítóképzés tiszteletére rendezett jubileumi ünnepségen.

Mindig kedves színfoltot jelent a diplomaátadókon a Pro Auditoribus díjak átadása. Emléklapot vehetett át Baranyai Barna, Pro Auditoribus oklevél elismerésben részesült Lepsényi Krisztina, és a hallgatói önkormányzat Pro Auditoribus bronz fokozattal jutalmazta Horváth Kingát, aki EHÖK sportreferenseként végzett fontos munkát.



Dr. Pongrácz Attila dékán fogadta a végzett hallgatók eskütételét.

Az ünnepség a diplomák átadásával és a végzett hallgatók eskütételével folytatódott. Az eskütételt a kar dékánja fogadta. A mesterszakos hallgatók képviselőjeként Paksi Kriszta Csenge, az alapszakosokat képviselve Csikesz-Engi Panna, a szakirányú továbbképzéseken végzett hallgatók képviseletében pedig Tarr Adrienn Gabriella lépett a pédumhoz, és mondta el az eskü szövegét.

A meghitt hangulatú ünnepség zárásaként Varga Martin, Tímár Richárd és Pecsenka Dávid tanító szak ének-zene műveltségterületi képzésen végzett hallgatók a diplomájuk átvételének alkalmára írt, Száz esztendő című dalukat adták elő zongorán és gitárokon.