HISZK: biztos pont a hallgatóknak a győri egyetemen

Amikor megkezdte tanulmányait az egyetemen, ő is úgy gondolkodott, mint sokan mások. Tanul, éli a „gondtalan" diákéletet, előbb-utóbb diplomát szerez, aztán dolgozni kezd. Mindez tartott fél évig, mígnem bement a „Kisházba", aztán ott is ragadt, és bekapcsolódott a hallgatói szervezet munkájába. Szabó Kitti, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar másodéves hallgatója turizmus-vendéglátás szakon, tanulmányai mellett vezeti a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központot (HISZK), és gyakornokként dolgozik az Egyetemi Szolgáltató Központban (ESZK).

Sárvári vagyok, de már inkább győri, a legtöbb időmet itt töltöm, havonta egyszer, ha hazajutok, így áll össze az életem. Sok a munka, de a dologtalanság sem lenne jó. Annál rosszabb nincsen. Így is van azért idő a magánéletre, a jó időbeosztás a titka mindennek. Tudod, hogy mikor vannak húzósabb meg lájtosabb időszakok, ki lehet egyensúlyozni ezeket, hogy harmóniában legyenek"

Szabó Kitti vezeti a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központot. Fotó: Májer Csaba József

– mondja Kitti, aki első körben egy kétéves felsőfokú kereskedelem-marketing szakképzést végzett el az egyetemen 2015-től, utána következett a turizmus vendéglátás szak. A diploma után a különböző szakterületeken szerzett tudást szeretné kamatoztatni, elsősorban marketingvonalon.A HISZK valóban professzionális szolgáltatóközpontként működik. Kitti hangolja össze diáktársai munkabeosztását. Hétfőtől csütörtökig kilenctől négyig, pénteken kilenctől kettőig fogadják a hallgatókat. Mindig vannak a pultnál, a csapatnak egymásra is kell figyelnie, nem késhetnek a váltótársak, hiszen időben oda kell érnie mindenkinek az előadásokra is.

Elsősorban információs központként működünk. Mi vagyunk az a biztos pont, ahová a hallgatók jöhetnek a kérdéseikkel. Vagy válaszolunk ezekre, vagy megmondjuk, hova fordulhatnak. Összefogva a különféle egyetemi szervezeteket, a hallgatók nálunk tudják leadni a pályázataikat, például a rendkívüli szociális támogatási igényt, többféle ösztöndíjat. Nemzetközi diákigazolványt és diákhitelt igényelhetnek. Kezeljük az egyetemi kártyarendszert és kiadjuk a sportpártolói igazolványt. Vonatjegyeket és GyőrBike-ot is értékesítünk. Összefogjuk az egyetemi hirdetési felületeteket. Fénymásolást, nyomtatást, szkennelést, spirálozást, laminálást vállalunk. Vannak nyugisabb időszakok, de a hónap vége mindig húzós, mert több területen külön elszámolásokat kell készíteni"

– sorolja Kitti, és eszébe jut, hogy hamarosan meg kellene újítania a MÁV pénztárkezelői vizsgáját. Ezt is le kellett tennie ugyanis a vonatjegy árusítához, a havi zárásokhoz, de így akár a vasúttársasághoz is elmehetne dolgozni.

Ez az út minden diák előtt nyitva áll a különböző hallgatói szervezetekben. Ha valaki fotózni akar, arculatot tervezni, vagy videózni, várja a Helix Rendezvényszervező Iroda. Zenélni is van lehetőség a Kollégiumi Stúdióban. Az ESN-ben pedig segítheti a nemzetközi hallgatók beilleszkedését, és közben fejlesztheti az idegennyelv tudását. A kollégiumi életben is tud segíteni, de ott a NetClub és a Sportiroda is. Mindenki megtalálhatja a hozzá legközelebb álló területet. Több száz diák dolgozik a hallgatói szervezetekben

– mondja Kitti, aki időközben az Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársa itt lett. Gyakornokként segít a rendezvényszervezésben, tartja a kapcsolatot a hallgatói csapatokkal, front office feladatai is vannak, közreműködik a parkolási rendszer kezelésében és szerkeszti a hírfelületet az egyetemi portálon. Még felsorolni is sok, de mint mondja:

Nagyon sokat fejlődtem annak köszönhetően, hogy tagja lettem egy hallgatói szervezetnek és az ESZK-nak. Fontos, hogy pénzt is kereshetek, de javult közben a kommunikációs készségem, bővült a kapcsolatrendszerem, és rengeteg hasznos tapasztalatot szereztem. Kár lett volna kihagyni."