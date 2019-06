Hétfőtől érdemes lesz ivóvizet tartalékolni Rábapatonán

A múlt héten fejeződött be a nyolcvanas években épült rábapatonai víztorony régi acél vezetékekeinek cseréje. Korszerű kóracél vezetékek és új szerelvények kerültek a harminc méter magas víztorony törzsbe. Új belső festést is kapott a 200 m3-es térfogatú, gömb alakú víztartály. A május óta tartó felújítás idején a víztorony szerepét egy külön erre a célra telepített, vízműtelep udvarán lévő hidrofór tartály vette át. A vas és mangán eltávolító berendezés a felújítás idején is működött, de az ideiglenes üzem idején községben a csapvíz vastartalma a szokásosnál magasabb volt, időnként megközelítette határértéket.Mostanra a vízműtelep újra teljes üzemben, kifogástalanul működik: A jó vízminőség megtartásához elengedhetetlen a vezetékekben lévő lerakódásokat eltávolítása. Egyszerre két brigád fog Rábapatonán dolgozni, utcáról utcára haladva sűrített levegős öblítéssel fogják a település vízvezetékeit kitisztítani.Az öblítés ideje alatt is fogyasztható a vezetékes víz, de minden nap ivóvizes tartálykocsit is irányítanak a településre, így akár ebből is vízhez juthatnak.Az eljárás mellékhatása, hogy apró légbuborékok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez kiengedve néhány perc alatt eltávozik, és a víz újból átlátszó lesz. Az új módszer sokkal hatékonyabb és gyorsabb a hagyományos vízöblítésnél, a víz felhasználása pedig jóval kevesebb.Idén hasonló sűrített levegős vízvezeték tisztítást végeztek Győrújfalú, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Mecsér, Vámosszabadi, Kisbajcs, Börcs és Abda településeken, Győrben pedig Nagybácsa, Kisbácsa, Szitásdomb, Víziváros és a Bácsai út környéki körzetekben. Az új eljárással sikerült eredményesen megelőzni a vízelszíneződéssel járó panaszokat.A Pannon-Víz Zrt. szeretnén megköszönni az itt élők türelmét, megértését.