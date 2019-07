Hétfőtől Enesén érdemes lesz ivóvizet tartalékolni, mivel a vízhálózat tisztítása miatt, munkanapokon 8 órától 14 óráig, 1-1,5 órás vízelzárások várhatók és nyomáscsökkenésre, átmeneti ivóvíz elszíneződésre is számíthatnak az ott lakók. A karbantartással előreláthatólag augusztus 16-ig fognak végezni a Pannon-Víz Zrt. szakemberei. A hálózattisztítás során utcáról utcára fogják átöblíteni a település vízvezetékeit.



Tanácsuk szerint ebben az időszakban a mosást célszerű lesz a késő délutáni, esti órákra ütemezni. Az ivóvíz a karbantartás ideje alatt is fogyasztható. A karbantartás idejére a községben ideiglenes vízvételi helyeket alakítanak ki.



Az alkalmazott sűrített levegős öblítés mellékhatása, hogy apró légbuborékok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez kiengedve néhány perc alatt eltávozik, és a víz újból átlátszó lesz. Az új módszer sokkal hatékonyabb és gyorsabb a hagyományos vízöblítésnél, a víz felhasználása pedig jóval kevesebb. A vízvezeték mosatásról falragaszokon is értesítik a lakosságot. További információ a 96/311 753-as éjjel nappali ügyeleti számon kérhető.



A Pannon-Víz Zrt. köszöni a türelmet Börcs, Győrújfalú, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Mecsér, Vámosszabadi, Kisbajcs, Abda, Rábapatona és Kóny lakóinak. Itt már az új hatékony, víztakarékos öblítési módszerrel sikerült a vezetékeket megtisztítani, mellyel tartósan megőrizhető a jó vízminőség.