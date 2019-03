Heten haltak meg autóbalesetben a 81-es főúton, Mezőörs térségében - fotók

Fotó: Olvasó/Stefka Márton

Fotó: Olvasó/Stefka Márton

Fotó: Olvasó/Stefka Márton

Michael Braun, szemtanú.

Fotó: H. Baranyai Edina

Fotó: Rendőrség

Fotó: Rendőrség

Fotó: Rendőrség

Fotó: H. Baranyai Edina

Vasárnap délelőtt súlyos tragédia történt a 81-es úton Mezőörsnél. Az eddigi információk szerint egy Opel sofőrje előzése után elvesztette uralmát járműve felett és ütközött a szemből érkező Audival. Mindkét autó kiégett, a bent ülőkön nem lehetett segíteni. Úgy tudjuk, hogy az Opelben két férfi, az Audiban négy felnőtt és egy gyermek utazott.„Gyorsan ment, nagyon gyorsan" – hajtogatta az árokparton, piros autója mellett bénultan álldogáló osztrák férfi, miközben elnézett a távolba: nem sokkal a kanyar előtt két, teljesen kiégett autó roncsai hevertek. Döbbenetes látvány fogadott bennünket a szemerkélő esőben.Vasárnap délelőtt 10 óra 14 perckor egy ütközés következtében heten vesztették életüket a 81-es út 57-es kilométerénél, Mezőörs és a kerékteleki leágazó között. Tóth Gabriella, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője tájékoztatása szerint egy Mezőörs felé haladó Opel előzése után visszatért a sávjába, majd eddig nem ismert ok miatt hirtelen fékezett.A fékezés miatt az Opel sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett, áttért a szembejövő sávba, és ott nekiment a Győr felől szabályosan közlekedő Audinak. A két autó frontálisan ütközött, mindkettő kigyulladt és szinte porrá égett. A tragédiában heten haltak meg: hat felnőtt és egy gyermek vesztette életét a lángok között.A rendőrök a műszaki mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a 81-es főút balesettel érintett szakaszát és a forgalmat Mezőörsnél, valamint Keréktelekinél a környező utakra terelték, délután ötig. A helyszínre a kisbéri, a pannonhalmi és a győri hivatásos tűzoltókat riasztották, akik két vízsugárral eloltották a lángokat. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt nyilatkozta, hogy a segélyhívás fogadásakor két mentőhelikoptert is elindítottak az esetkocsik mellett. Először a kisbéri és a pannonhalmi jármű ért a baleset helyszínére, azonban a mentők beavatkozására már nem volt mód, mert menthető sérültet nem találtak. A mentőhelikoptereket ezért visszafordították.Michael Braun magyar barátnőjével pihenésből tért haza Ausztriába. Az ő kocsijukat előzte meg az Opel, amely – elmondása szerint – nagy sebességgel hajtott. „A két autó az ütközés után azonnal kigyulladt. Megálltam, hogy segítsek, de a tűz miatt hatalmas volt a hőség, nem tudtam közelebb menni – mesélte lapunknak –, sajnos senki sem mozdult a járművekben, segélykiáltást sem hallottam." Ugyanezt mondta el egy másik, neve elhallgatását kérő szemtanú, aki nem sokkal később ért a helyszínre: „Az Audi sofőrje a kormányra dőlt, mindkét kocsi tele volt lángokkal és füsttel, nem lehetett közelebb menni."Úgy tudjuk, hogy az Audiban három férfi, egy nő és egy gyermek utazott és győriek lehettek. A baleset körülményei megnehezítették az azonosítást. Az áldozatok teljesen összeégtek, a kocsi iratai is megsemmisültek, de a rendőrség annyit megerősített, hogy egy nő és egy gyermek biztosan ült az autóban. Információink szerint az Opelban két kisbéri férfi utazott, szomszédok voltak; a sofőr több kiskorú gyermeket hagyott maga után.Ezen a szakaszon sokan túllépik a megengedett sebességet. Pár éve egy fiatalember halt meg szinte ugyanitt.„A nagy tűz azért keletkezhetett, mert a benzintankot érhette az ütközés" – elemezte az esetet a helyszínen készült fotók alapján Kulcsár Béla igazságügyi szakértő. A fotók alapján úgy látja, hogy az Audi bal oldali futóműve kiszakadt, az autó bal oldala sérült, vélhetően az ezen az oldalon található ajtókat a bent ülők nem tudták kinyitni.Mivel az Opel az árokba csúszott, a bent ülőknek felfele kellett volna kinyitniuk az ajtókat, ami nagy erőt követelt volna a vélhetően sérült, sokkos állapotban lévő utasoktól. Úgy tudjuk, hogy az Opelról terjedt át a tűz az Audira. Beszéltünk Mezőörs polgármesterével, Szőke Barnabással is, aki elmondta, hogy ezen a szakaszon sokan túllépik a megengedett sebességet. Pár éve egy fiatalember halt meg szinte ugyanitt.Az Audi maradványai az úton hevertek, az Opelé az árokban, a fák között. A két kocsi körül többméteres körben minden kiégett, megpörkölődött. A szenes fáktól alig egy méterre kettétört fa áll. A törés friss: alig pár órával a hét életet követelő karambol előtt, nem sokkal éjfél után ugyancsak baleset történt. 