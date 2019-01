Hét hónap múlva kész a vásárcsarnok Győrben - fotó

A bontásnál a kivitelezők helyenként a vártnál némileg gyengébb szerkezeti elemekkel találkoztak. Fotó: B. A.

Költségek

3,1 milliárd forintba kerül kis híján a beruházás. Ebből a vásárcsarnok felújításának költsége 2 milliárd 136 millió, míg a parkolólemez építéséé 917 millió forint.

Miért dolgoztak havazásban is?

„Alig kezdődött el a 2019-es év, máris serénykednek a győri építőipari munkavállalók?! Az rendben van, hogy dübörög a gazdaság, még az is, hogy végre van munka. Az viszont már kevésbé, hogy szombati túlórában, fagypont körüli hőmérsékletben, szakadó hóban emberek az épület tetején, csúszós felületen dolgoznak. Munkabiztonsági szempontból is megkérdőjelezhető az ilyen körülmények közti daruzási tevékenység" – írta lapunknak Nagy Gábor olvasónk. A január 5-i munkavégzést kifogásolta. Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol zrt. szóvivője reagált: a technológiai előírások és a munkavédelmi szabályok betartásával zavartalanul folytatható a munka téli időjárás esetén is.

Győr jelenlegi talán legnagyobb építkezése a vásárcsarnok átalakítása és a hozzá kapcsolódó parkolólemez építése. A 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Győr-Szol zrt. beruházásában, európai uniós támogatásból tavaly nyár vége óta zajló munkálatok eddig az ütemtervnek megfelelően alakultak, s a téli időjárás sem hátráltatta a munkát – tudtuk meg Ozsvárt Tamástól, a cég szóvivőjétől. Ozsvárt Tamás tájékoztatása szerint a kivitelezés a parkolólemez kialakításának előkészületeivel indult. A 299 jármű befogadására alkalmas létesítmény alsó szintje a föld alatt lesz, így a munkaterület átadása után a föld kiemelése volt az első lépés. Az elmúlt hónapokban elkészült az alapozás és a szerkezeti elemek nagy része.Jelenleg zajlik a zárófödém betonozása, ami várhatóan ezen a héten be is fejeződik. Utána még néhány függőleges szerkezeti elem építésére, valamint a felhajtórámpa kialakítására kerül sor. Ezt követően kez-dődhetnek a szakipari munkák. Az aláírt szerződés szerint a parkolólemeznek május 13-ig jogerős használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie.Ozsvárt Tamás kérdésünkre beszámolt arról is, hogy ugyancsak a terveknek megfelelően halad a vásárcsarnok rekonstrukciója. Hosszú ideig – a fő szerkezeti elemek megtartásával – csupán bontási munkálatok zajlottak, az elmúlt hetekben azonban már bizonyos új szerkezeti elemeket is megépítettek. „A bontás során a kivitelezők helyenként a vártnál némileg gyengébb szerkezeti elemekkel – tartóoszlopokkal – találkoztak, így a kivitelezés menetét a statikai szempontok figyelembevételével módosították. A szerkezet állékonyságát a pillérek betonköpenyekkel történő megerősítésével, valamint új vasbeton merevítő falak építésével biztosították. Az árufeltöltésre használt, az épület hátoldalánál lévő rámpa állapota is eltért a szakemberek által várttól, a kivitelezés a tényleges állapothoz igazodott" – fejtette ki a szóvivő.Jelenleg a bontási és építési munkálatok szinkronban zajlanak, a következő lépés a födém bontása lesz. Utána kezdődik meg a tényleges felújítás: új falak, lépcsők épülnek, megtörténik az épületgépészeti berendezések helyének kialakítása.A kivitelezési szerződésben az áll, hogy a vásárcsarnok megújult épületének augusztus 13-ig használatbavételi engedéllyel kell rendelkeznie. A tényleges árusítás valamikor ezután kezdődhet, az időpontról a vásárcsarnok üzemeltetője tájékoztatja majd a lakosságot.