Hét baleseti gócpont, hét veszély Győrben és környékén

Körgeometriás csomópont az Árkádnál Fotó: H. Baranyai Edina

Évekkel ezelőtt kérdeztük már erről Kulcsár Béla igazságügyi járműszakértőt, azóta – mondja – történtek pozitív változások. A győri Petz utca és Baross út sarkán a lámpa bevált, a kereszteződés már nincs a baleseti toplistán.A másik a Metro-csomópont, amit 2017 végére felújítottak, előtte havonta történt ott egy-egy baleset, ritkán jártak súlyos sérüléssel. Itt, Kulcsár Béla szerint, a terelő betonkúpok is beváltak az új turbókörforgalomban, elkerülhetők az oldalirányú, érintőleges ütközések.Tapasztalatai szerint az autósok egyébként is egyre fegyelmezettebben tartják be a körforgalmak szabályait, ott van ugyanakkor továbbra is a két körgeometriás csomópont, egyik az Árkádnál, másik az Ipar útnál. A KRESZ nem ismeri a kategóriát, s ha a helyiek meg is szokták, betévedhet olyan sofőr, akinek ez túl bonyolult. A baj általában akkor van, ha a külső íven haladó levágja a kanyart, s valaki akkor érkezik mögüle. Ezek a karambolok sem járnak komoly sérüléssel, a kis sebesség miatt.Más a helyzet sajnos a 83-as főút két baleseti gócpontjával, amelyekre remélhetőleg megoldást jelent az M83-as 2020-tól 2022-ig épülő Győr–Tét szakasza. Addig is vigyázzunk! A szörnyű tragédiák egyik helyszíne a Győrszemere végén, Tét felé, az Erdő sor utáni záróvonalas szakasz, ahol – Kulcsár Béla megfogalmazása szerint – kerítésnek kell tekinteni a záróvonalat, mert a bukkanóktól a szembejövő autó nem mindig látható.A másik rész – ahol most karácsonykor négy halálos áldozatot követelt egy ütközés – a kajárpéci leágazáshoz közeli szakasz, hiszen a 60-as tábla is akkor ér valamit, ha betartják. Az út jelenleg túl keskeny a száguldáshoz, könnyű kisodródni.Újabb helyszín: a 81-es főút, az autópálya le- és felhajtója, sokan nem adnak elsőbbséget. Persze ha mindenki fokozottan figyelne, nem lenne probléma, de az igazán jó megoldás Kulcsár Béla szerint itt egy körforgalom lenne.A veszprémvarsányi kereszteződésben, a 82-es főúton már előjelző csíkokat festettek fel a Románd és Pápa felől érkező alsóbbrendű úton. A megye egyik legtöbb tragédiát látott gócpontjánál korábban az volt a legfőbb baj, hogy az út monotonitása miatt későn „ébredt" a sofőr, s kihajtott a főútra. A helyzet javult, de épp májusban történt ismét egy halálos baleset. Akkor kisebb kocsisor alakult ki reggel és valaki Lázi felől ki akarta kerülni az autókat. Végül ő rohant a vesztébe. A szakértő szerint akár bójákkal, terelőoszlopokkal is fel lehetne szerelni ezt a stoptáblás kereszteződést, kényszerítve a sofőröket, hogy tartsák be a sávok határait.Régi helyszíne a súlyos sérüléssel járó baleseteknek a Szent István út és Teleki utca sarka is Győrben. Ha nem működik a lámpa, akkor a védett úton haladó vezető sokszor úgy hajt, mintha a Teleki utcának „sorompója" lenne.Az elsőbbségadásra kötelezett meg nem tud felkészülni a túl nagy sebességű kocsira. Mindig legyen ilyenkor egy vészkijárat – figyelmeztet a szakértő –, próbáljuk meg begyakorolni azt a vezetésmódot, hogy legvégső esetben, ha fékezni már nem lehet, elránthassuk a kormányt.