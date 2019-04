Helyettes államtitkár Győrben: a gyermekeknek családban a helyük - fotók

Simon Attila István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Oláh Gergő énekes, a kampány arca (b) gyerekekkel beszélget. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Nevelt gyermekét eteti egy nő a Befogadlak-programot népszerűsítő kampány győri állomásán. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Simon Attila István elmondta, a kormány igyekszik segíteni ennek megvalósulásában, és megpróbál minden olyan jogszabályi gátat lebontani, amelyik különbséget tesz a vér szerinti, az örökbefogadott és a nevelt gyermek között. Egyebek mellett a nevelőszülői munkát foglalkoztatási jogviszonnyá változtatták és 2020. január 1-jétől a nevelőszülők is részesülhetnek gyermekgondozási díjban - említett példákat.A kampány célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a nevelőszülői hivatásra, erősítse azt, mert ezzel a magyar családok is erősödnek, s így garanciát adunk arra, hogy nemzetünk megmaradjon a Kárpát-medencében - hangsúlyozta, hozzátéve, a család egysége és erőssége nélkül ezt a munkát nem tudjuk sikeresen elvégezni.Simon Attila István kitért arra is, nem reális cél, hogy minden állami gondozásban lévő gyermek nevelőszülőhöz kerüljön, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a lehető legtöbb gyermek családban nevelkedjen. Az országos kampány során a figyelem azokra a nevelőszülőkre terelődik, akik a sajt gyermekeik felnevelése és munkájuk mellett olyan gyermekeket fogadnak be, akik elszakadtak a vér szerinti családjuktól, de tudják, hogy a gyermek csak kis időre, ideiglenesen nevelkedik náluk.A kampány megmutatja, hogy a nevelőszülői munkát "valami sokkal jobbért csináljuk" - fogalmazott a helyettes államtitkár.A programsorozat győri állomásán pódiumbeszélgetést, zenei előadásokat és táncbemutatókat is tartottak, valamint kihirdették a Lehetetlen nincs elnevezésű országos rajz- és kisfilm pályázat megyei győzteseit három korcsoportban. Az országos kampány tavaly októberben indult Debrecenben.