Havi 35 ezer forintból él egy rokkantnyugdíjas nő Győrben

Csonka Ferenc Józsefné

Ha támogatást adna

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással, a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk.

Havi 35 ezer forintból gazdálkodik a Márvány utcában lakó Csonka Ferenc Józsefné. A számlák után csak körülbelül tízezer forintja marad élelemre, életre. A rokkantnyugdíjas nő két éve özvegyen maradt, sem gyermeke, sem rokonsága nincs. Néhány éve agyi infarktust kapott, bár felépült, azóta még nehezebb számára a mindennapi élet. Olvasóink segítségét a lakás kifestésére és az ablak javíttatására kérte.„Elromlott a kályhám, telefüstölte a lakást. Sokáig nem jöttek rá a szakemberek, mi a gond, addig nem volt fűtésem, majdnem megfagytam. A Győr-Szol munkatársai újrarakták a kályhát, de jó lenne rendbe hozatni az otthonom." Ezenkívül valaki betörte a lakás utcai ablakát, süvít be a hideg, szeretné beüvegeztetni.