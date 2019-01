Havazás - 35 géppel takarítja a havat a Győr-Szol a városban

A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya a várható havazás miatt január 23-án éjjel 1 órakor megkezdte a hidak, felüljárók, tömegközlekedési útvonalak és a belváros programban szereplő burkolatok alásózását.



Győrben reggel 5 óra tájékában kezdett esni a hó. A Győr-Szol Zrt. a havazás kezdetével egy időpontban folytatta a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást. A társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, a közösségi közlekedés elősegítésére tömegközlekedési útvonalakon dolgoznak, ugyanakkor szóróanyag kerül a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre. A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik. A hajnal óta teljes kapacitással zajló munkában összesen 35 gép és közel 100 ember vesz részt. A síkosságmentesítés és a hó eltakarítás folyamatos, a munka addig tart, amíg azt az időjárási viszonyok azt indokolttá teszik.



A számozott főutak városi szakaszain az Magyar Közút végzi a munkát. Így például a közútkezelő gépei végeznek munkát az 1-es főút (bizonyos szakaszon Szent István út) teljes vonalán, a Baross-hídon, a Bácsai úton, a 81-es (bizonyos szakaszon Fehérvári út) úton, 82-es (bizonyos szakaszon Szent Imre út) úton és a Ménfőcsanak és Gyirmót között futó 83-as úton.



A Győr-Szol Zrt. minden, a közlekedésben résztvevőtől a szokásosnál nagyobb türelmet kér, egyben a szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az időjárásban és az utakon télies körülményekre kell számítani, ami a megszokottnál hosszabb menetidőt eredményezhet. A télies útviszonyok miatt a téli közlekedésre felkészített járművel tanácsos útnak indulni.



Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a magántulajdonú lakóingatlanok vagy üzlethelyiségek előtt a járda takarítása a tulajdonos illetve a bérlő feladata, ezeken a területeken nekik kell a síkosságmentesítést elvégezniük.



A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén több helyen figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás vagy hóesés miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély. Nagyobb hidegben, jegesedés esetén a Győrben található városi tavakra, folyószakaszokra is vonatkozik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltása, ezt a téli sportot a műjégpályán lehet űzni - olvasható a szervezet szerdai közleményében.