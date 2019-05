Hatvan százalékon az Árpád úti parkolóház Győrben

Havonta 12.063 autós vesz jegyet a belváros közepén átadott ötemeletes "Árpád-házban". Fotó: Mészáros Mátyás

Majdnem fél éve adták át az Árpád út és a Teleki utca sarkán álló parkolóházat, amelyben 205 hely szolgál a belvárosi zsúfoltság enyhítésére. Ezüstvasárnap előtt kezdett üzemelni, s már a nyitás után néhány órával megtelt. Fekete Dávid alpolgármester februárban úgy nyilatkozott, hogy januárban is több mint 11 ezer autós használta, és február azonos időszakát nézve további 13 százalékos emelkedést mértek.Forgalmi adatait tekintve a Dunakapu mélygarázs vezet.Megkérdeztük a Győr-Szolt, milyen a kihasználtsága az új parkolóháznak, s hogy áll a többié: például a 2004-ben átadott Jókai utcaié, amelynek felfutása hosszú évekig tartott.Ozsvárt Tamás szóvivő válaszából kiderül, hogy kihasználtságát tekintve most a Jókai parkolóház vezet, mivel ennél az arány hétköznap csúcsidőben 90–100 százalékos. Ez havonta 6620 kocsit jelent, s a házban 260 fér el, sok az állandó bérlő.A Révai parkolóház hétköznap csúcsidőben 85–95 százalék körüli kapacitáskihasználtsággal üzemel, 2306 gépkocsi fordul meg a Bisinger sétány mellett havi átlagban a 220 férőhelyes épületben. Mind méreteit, mind forgalmi adatait tekintve a Dunakapu mélygarázs vezet, ahol átlagosan 16.059 kocsi parkol benne havonta, s majdnem 270 autó fér el a föld alatt. Kihasználtsága csúcsidőben, hétköznap 85–90 százalékos.Az Árpád parkolóháznak egyelőre 60 százalékát veszik igénybe – derül ki az adatokból, havonta 12.063 autós vesz jegyet a belváros közepén átadott ötemeletes „Árpád-házban", ami ebből kiszámolhatóan gyakrabban szolgálja a gyors belvárosi ügyintézést, vásárlást. A szóvivő elmondta: várhatóan a jó idő, és az egyre nagyobb számú belvárosi program az eddiginél komolyabb forgalmat generál majd, „különösen a hétvégi napokon számítunk a kihasználtság további növekedésére".Két praktikus kérdés maradt decemberben azok számára, akik az Árpád parkolóházat használnák. Átadásakor még nem lehetett bankkártyával fizetni, ez márciusban megoldódott. A másik kérdés a bérlet: április elseje óta lehet szerződést kötni, a havi díj 23 ezer forint, de korlátozott számban van erre lehetőség – közölte a Győr-Szol szóvivője.A ház többfunkciós, április végén átadták a földszinten kialakított balettpróbatermet is a kiszolgálóhelyiségekkel együtt. Kiss János, a társulat igazgatója érdeklődésünkre elmondta: a táncosok belakták a helyet és a padló kiválóan szolgál. A másik nagy változás a régi próbateremhez képest a klímáé, amely iránt már a szakma is érdeklődik: nemsokára idelátogatnak a táncművészeti egyetemről, hogy megnézzék. A balettnek ugyanis különleges légkondicionálásra van szüksége, a megfázások elkerülése érdekében.