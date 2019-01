Hatékonyan pályázik a győri egyetem

Nyílt napok – uniós fejlesztések a felsőoktatásban címmel január közepén országjárásba kezdett az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Az egyetemi nyílt napokhoz kapcsolódóan hét helyszínen mutatják be az európai és hazai forrásokból megvalósuló felsőoktatási fejlesztéseket január 15. és február özött. A pécsi egyetem után másodikként szerdán Győrben tartottak sajtótájékoztatót.Ezen Földesi Péter rektor arról beszélt, hogy kimutatása szerint 2007 óta 85 uniós pályázatban vett részt az egyetem, és mivel az intézmény fejlesztési tervébe illeszkedő pályázatokon vesz részt, pályázati hatékonysága igen magas. A rektor megemlítette a Felsőoktatási és Ipari Együttmű ödési özpont több mint hatmilliárd forintos beruházását, az Öveges-gyakorlóiskola, a campus épületeinek és az Audi Hungaria Zrt.-vel özös duális épzési rendszer fejlesztését. Azt is hozzátette, hogy érdemes megemlíteni a kollégium új épületét, amelyet nem uniós pénzből bővítettek, szépítettek: erre a magyar állam 6 milliárd forintot, Győr 3 milliárd forintot adott. Németh Katalin az Audi Hungaria épviseletében a duális épzések fontosságát említette: étezer mérnö ü fele az egyetem hallgatója volt, illetve a négy éve indított első duális alapszak négy mérnökhallgatója azáltal, hogy a cégnél gyakorlatot szerezhetett, ész munkaerő ént vált az Audi teljes jogú tagjává. Szeptembertől pedig angol nyelvű duális szak is indul a Széchenyin. Schanda Tamás európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár elmondta, hogy 33 magyar felsőoktatási intézményben több mint 300 projekt valósul meg 280 milliárd forintot meghaladó hazai és európai uniós fejlesztési források felhasználásával. Simon-Róbert Balázs országgyűlési épviselő és Kara Ákos infokommunikációs és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár egyaránt beszélt az egyetemi kollégium fejlesztéséről, utóbbi szólt Magyarország első digitális élményközpontjáról, amely Győrben kap helyet, illetve arról is, hogy uniós pályázatokat indítottak az informatikusok számának növelésére.