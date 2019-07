"Hatalmas ordítást, sikoltozást hallottunk" - mesélte egy szemtanú a bozótvágós támadásról

Fotó: Bertleff András

Anya és fia lakott abban az abdai külterületen, hétvégi házas soron álló házba, ahol vasárnap este a harmincas éveiben járó fiatalember egy bozótvágó karddal sebesített meg egy rendőrt, a járőr társa pedig három lövést adott le a férfira. A támadó belehalt sérüléseibe.Az utcában lakók szerint a férfi zárkózott volt, soha nem köszönt, csak nézett maga elé, be sem mutatkozott.Úgy tudjuk, a család alig két éve költözött ide.Az utcában lakó Cseh Zakariás a szomszédból végignézte, végighallgatta a történteket.„Áthívott a szemközti szomszéd, kerti székeken ültünk náluk, beszélgettünk, néhány méterre a rendőrségi akciótól. Megijedni sem volt időnk, olyan gyorsan történt minden. Először azt vettük észre, hogy este hat óra körül mentőautó érkezik a házhoz. Nem sokkal később egy járőrkocsi jött, két rendőr szállt ki belőle, s ment be a szomszédba. A következő percben hatalmas ordítást, sikoltozást hallottunk, s az egyik rendőr vérző fejét fogva rohant ki, menekültek a mentők is, majd a hátul lévő, társát védő rendőr három golyót lőtt ki a fegyveréből. Mi közben döbbenten kinn ültünk: hallottuk, amint a rendőr kérdezi az anyát: miért nem szólt, hogy kard van a fiánál? "Honnan tudtam volna?„ – hangzott a válasz.További részletek a Kisalföldi keddi számában olvashatóak.

A Kisalföld információi szerint szerencsére a megtámadott rendőr állapota stabil. "Fejsérülést szenvedett, a sebét már elláttuk, a sérülése nyolc napon túl gyógyuló. Éjszakára megfigyelésre benn marad a kórházban" - tudtuk meg prof. Oláh Attilától, a győri Petz-kórház orvosigazgatójától.A mentőszolgálat munkatársai kértek segítséget a rendőrségtől július 14-én 18 óra 23 perckor egy abdai agresszív beteg kórházba szállításához. A helyszínen a rendőrök azt látták, hogy a házban tartózkodó férfi kezében egy bozótvágó kard van, ezért felszólították őt, hogy azt tegye le. A férfi ennek ellenére a lakásból kihátráló rendőrökre támadt, majd a ház előtt egyikük fejére egy csapást mért a karddal.Miután az egyruhások többszöri felszólítása ellenére továbbra is támadólag lépett fel, a rendőrök célzott lövést adtak le rá. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sérült rendőrt a mentők kórházba vitték. Az ügy körülményeit a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja.