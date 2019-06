Három győri iskolában járt a rEGGelem ismeretterjesztő általános iskolai program

Mi történik a rEGGelem programban?

Az Itt és Most Társulatról

„Reggeli nélkül elindulni olyan, mintha meztelenül lépnénk ki az utcára"

Három győri általános iskolában - az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolában, a Móricz Zsigmond Általános Iskolában és a Tulipános Általános Iskolában - 620 felsős diák vett részt a rEGGelem program egészséges reggelizésről szóló előadásán. Az országos, ismeretterjesztő iskolai programot a Tojásszövetség (teljes nevén Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége) indította. A program az egészséges reggelizés és a teljes értékű tojásos reggeli fontosságára hívja fel a figyelmet játékos, a felsősök számára is fogyasztható formában. A gyerekek reggelizési szokásainak javítását célul kitűző program idén májusban 15 magyar iskolába és 3500 felsős diákhoz jutott el.A magyar iskolás korú gyerekek több mint harmada nem minden nap reggelizik, egyértelműen a vacsora a legfontosabb étkezés számukra, derül ki a TÉT Platform 2016-ban végzett felméréséből – erről már az őszi sajtótájékoztatón is beszámoltunk. A Tojásszövetség azt a célt tűzte ki, hogy a rEGGelem program 2019 májusában 15 magyar általános iskolába viszi el ingyenes, egészségtudatosító előadását, mindezt a mai kor tinédzsereire szabva, az Itt és Most Improvizációs Társulat segítségével. A Tojásszövetség hisz abban, hogy az improvizáció jobb, mint bármilyen szakmai sulykolás a témáról, mert ez az iskolást bevonja az előadásba és élményt nyújt a gyerekeknek. A program játékos interaktív stílusban beszél a gyerekeknek az egészséges reggelizés fontosságáról, és felhívja a figyelmüket a teljes értékű reggeli, benne a tojás jótékony hatásaira.Az Itt és Most Improvizációs Társulat egy 50 perces előadás alatt a gyerekeket bevonva, velük beszélgetve, humoros formában meséli el, miért fontos a tápláló reggeli. A színészek a gyerekeket kérdezve, az ő példáikat, mondataikat idézve alakítják a vidám előadást, mely száraz prezentáció helyett a tinédzserek nyelvén és stílusában próbál ismereteket átadni arról, hogy szellemi és testi alapozó, ha egy iskolás teljes értékű reggelivel (megfelelő arányú fehérje, szénhidrát, zsiradék és folyadék) indul az iskolába. Az előadás egyszerűen elkészíthető és olcsó tojásos reggeli recepteket is ad a diákoknak, hogy a kakaós csiga és a csoki golyó helyett legyen alternatíva, melyet ők is elkészíthetnek otthon.Az Itt és Most Társulat 2015-ben alakult: az improvizációs előadásaik gyerekek és felnőttek számára kínálnak lehetőséget tanulásra, játékra, fejlődésre. Az improvizáció és a humor eszközeit alkalmazva a bevonódást és az azonosulást könnyítik meg a színészek, így közelebb kerülnek a gyerekek a témához. A közös élmény lehetővé teszi, hogy az adott téma jobban rögzüljön és ne csak meghallgassák, hanem meg is értsék a miérteket.A szülőkkel kell kezdeni, ők mutassanak jó példát, alakítsák ki a családban a szokásrendszert Bencze Mária, dietetikus szerint. „Legyen természetes a gyerekeknek, éppen úgy, ahogy kikelnek az ágyból, hogy reggeli nélkül nem indulnak el. Reggeli nélkül elindulni olyan, mintha meztelenül lépnénk ki az utcára."És hogy miért fontos a teljesértékű reggeli? „Éjszaka ugyan pihenünk, de van energiafelhasználásunk, ugyanúgy lélegzünk, dobog a szívünk, tehát ha felkelünk tápanyagra van szükségünk, hiszen minden sejtünk ettől tud működni. Aki nem reggelizik, az éhezésre kényszeríti a testét, és elvárja tőle, hogy rendben működjön, pedig egy versenyautónak is minőségi üzemanyagra van szüksége, hogy időben beérjen a célba. Lehet bele rossz minőségű üzemanyagot is tenni, de akkor vagy sokkal lassabban ér a célba, vagy be sem ér. Fontos, hogy a felnőttek is teljesértékű reggelit egyenek, viszont a gyerekeknél még markánsabban követhető, ha reggeli nélkül indulnak el otthonról: ingerlékenyebbek, kevésbé tudnak koncentrálni, teljesíteni, és figyelmetlenebbek is. A tojás pedig azért tökéletes reggeli, mert fehérjére mindennap szüksége van a szervezetnek, és tojással változatosan be tudjuk vinni a megfelelő minőségű fehérjét."