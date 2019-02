Harmónia: plusz az élethez

Pénteken tartotta jubileumi rendezvényét, melyen részt vettek a tagintézményeknek otthont adó intézmények és települések vezetői, s vendégül hívtá azokat, akik az elmúlt 25 évében meghatározó szerepet töltöttek be az iskola életében, segítői, részesei voltak a fejlődésnek.



Dr. Pető Péter, a megyei özgyűlés alelnö öszöntőjében arról beszélt: hosszú építkezés eredménye a mostani jubileum, az intézmény mára az egész megyét behálózza. Emlékezett Barsi Ernőre is, aki az iskola tíz éves fennállásán beszélt az itteni oktatás jelentőségéről.



Taká Zsolt, az Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola alapítója és fenntartója visszaidézte, amikor 25 éve mindössze 88 növendékkel indultak, mostanra gyakran az egykori diákjaik gyermekeit oktatjá . A megye legnagyobb iskolájaként 1500 diákot tudnak felmutatni 20 telephelyü ön megyeszerte. A 25 év alatt több mint tízezer gyermek fordult meg náluk. „Az életükhöz adtunk valami pluszt: a zene és a tánc megtanít arra, hogy figyeljünk egymásra és felismerjü az értékeket. Ez az életben is fontos."