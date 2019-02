Harminc frissdiplomás búcsúzott a győri jogi karról - fotó

A legklasszikusabb társadalomtudományi szak 1995-ben a győri önkormányzat, a térségi cégek hathatós anyagi szerepvállalásával, a régió kiváló középiskoláinak és a szülők kérését meghallgatva, az Universitas-Győr Alapítvány szervezésében, az akkori Széchenyi István Főiskola képzési bázisán honosodott meg újra Győrött. A másfél évszázadon keresztül eredményesen itt működő Győri Királyi Jogakadémia tapasztalatait is hasznosító jogászképzés az első időszakban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának programjával, tekintélyes professzoraival, a kar követelményeit alkalmazva tért vissza Győrbe.



Az oktatási-tudományos háttér széchenyis megerősödésével 2002-től a győri egyetem saját jogú képzéseként folytatódtak a jogász, majd a kiteljesedést jelző igazgatási - nemzetközi, igazságügyi, munkaügyi - és jogi asszisztens képzések. A jogász és a jogi-igazgatási szakokon végzettek keresett szakemberként szerepelnek a térségi munkaerőpiacon. Ezt a most végzettek induló szakmai pozíciói, a kínált kereseti ajánlatok is jelzik. A képzések a klasszikus jogász, jogi-igazgatási szakterületek mellett a térségi gazdaság, a közigazgatás számára is keresett felkészültségű fiatalokat bocsátanak a munkaerőpiac kínálati pozícióira, s ezt a sokszínű ismeretkört kedvezően jelzik vissza a cégek.



A Széchenyi István Egyetem közel száz szakának mindegyikén szerepel egy vagy több jogi tárgy a tanrendben. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar tanárai száznál több, szakmailag specifikus jogi tárgyat oktatnak a mérnöki, az agrár, a közgazdász, a pedagógia, az informatikai, a zeneművész szakosoknak. Így – többek között - a fuvarjog, az iparjogvédelem, az atomenergia, a szerzői jog, a nemzetközi jog tantárgyak is szerepelnek a széchenyis képzések folyamatában.