Harmadszor a csúszós győri járdáról - jól tette a Posta, hogy elpucolták a jeget, mert az ő feladatuk - fotó

68/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet



Fogalom meghatározások



2.§



c.) 3 tisztántartás



Az egyes ingatlanok és közterületek – ideértve a jogszabály alapján kijelölt és fenntartott dohányzóhelyeket – tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, pormentesítése."



9.§ 8



(1) A tulajdonos, használó gondoskodik:



a) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, a hó eltakarításáról,



b) az ingatlanon keletkező csapadékvíz, hólé saját területen való elvezetéséről, elhelyezéséről, szakszerű, kiépített vízelvezetés megléte esetén az abba történő bevezetésről,



c) a gyalogjárdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az épület előtt lévő fák lehullott lombjának takarításáról,



d) a járdán, valamint a járda és az úttest között felburjánzó gaz eltávolításáról a burkolat rongálása nélkül,



e) az ingatlannal határos járdaszakasz, továbbá ha a járda mellett területsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásról,



f) a járdaszakasz melletti kiépített vagy kiépítetlen nyílt árok gondozásáról és tisztántartásról, valamint



g) járda hiányában az úttestig terjedő teljes területsáv, továbbá ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról és tisztántartásáról.



(2) A tulajdonos, használó gondozási és tisztántartási kötelezettsége az ingatlan valamennyi oldalára kiterjed.

"A Győr-Szol. Zrt. a Postától érkezett válaszra reagálva felhívja az illetékesek figyelmét arra, hogy a szóban forgó járda valóban közterület, melynek takarítása - beleértve a síkosságmentesítést is - az épület tulajdonosának, bérlőjének, használójának a feladata" - közölte portálunkkal Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs csoportvezetője. Vagyis jelen esetben a Postáé.Egy biztos: azért fontos erről a kérdésről harmadszorra is beszélni, mert a fotón látható jeges járdán nyugdíjas, fiatal, örökifjú bármikor összetörheti magát."A képen látható terület közterület, amelynek takarítása a jogszabályok szerint nem a posta feladata. Ennek ellenére a járda takarítása, síkosságmentesítése már megtörtént. A problémát jeleztük a terület illetékesének" - közölte kérdésünkre Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője.A Győr-Szol síkosságmentesítésről szóló beszámolóiban rendszeresen, hogy az érvényben lévő jogszabályok értelmében a magántulajdonú lakóingatlanok vagy üzlethelyiségek előtt a járda takarítása a tulajdonos illetve a bérlő feladata, ezeken a területeken nekik kell a síkosságmentesítést elvégezniük.Megkérdeztük a Posta sajtóosztályát, hogy Győrben a Lajta úton nekik kellett volna gondoskodniuk a járda síkosságmentesítéséről? Ha igen, akkor a jövőben várható változás e téren? Amint választ kapunk kérdéseinkre, közöljük azokat.