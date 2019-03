Halálos balesetek a megye útjain - megelőzhetjük őket, mutatjuk a rendőrség tanácsait!

Sokan várjuk, hogy elérkezzen az első tavaszi hosszú hétvége és vele együtt pár nap munkahelyi szabadság. A március 15-i hétvégét kihasználva sokan indulnak pihenni, vagy részt venni egy-egy ünnepi rendezvényen. Ezen időszakokban a megszokottnál jelentősen erősebb forgalomra számíthatunk úgy az országutakon, autópályán, mint a városokban, ez utóbbiak esetén főképp a rendezvények környékén. Nagyon fontos, hogy minden úton lévő legyen türelmes, kerülje az agresszív viselkedést, a tudatos szabálysértéseket!



Az elsődleges statisztikai adatok alapján 2019. január 1. és 2019. március 11. között megyénkben az előző év azonos időszakához képest a személysérüléses balesetek száma minimálisan, egy esettel, az anyagi káros balesetek száma pedig kettővel csökkent.



A halálos kimenetelű balesetek száma több mint a duplájára, a halálos áldozatok száma pedig több mint a négyszeresére emelkedett. 2018. vizsgált időszakában bekövetkezett halálos balesetek mindegyikében egy fő vált áldozattá.



2019. évben három halálos tragédiában is hat fő, valamint a legutóbbi tragédiában heten vesztették életüket a helyszínen.



A legtöbb tragédia hátterében a sebesség nem megfelelő megválasztása áll (gyorshajtás az időjárási és útviszonyokhoz és az út vonalvezetéséhez). Egy-egy esetben az elsőbbségi jog meg nem adása gyalogos személynek, kijelölt átkelőhelyen és az irányváltoztatás, haladás egyéb ok játszott szerepet. A halálos kimenetelű balesetek 86%-át személygépkocsi, 14%-át tehergépkocsi vezető idézte elő. 57%-ban a Győri Rendőrkapitányság, 29%-ban az M1-es autópálya megyei illetékességi szakaszán, 14%-ban pedig a Csornai Rendőrkapitányság illetékességi területén következtek be a halálos áldozatokat követelő balesetek. A balesetek -utak szerinti vizsgálata kapcsán - megállapítható, hogy megyénkben az M1-es autópályán kettő, az M85-ös gyorsforgalmi autóúton egy tragédiában öt fő, a 85-ös számú főúton egy, a 81-es számú főúton hét, valamint a négy számjegyű útjainkon (8136 és 8222) további 3 személy vesztette életét.



A sérülések súlyosságában, valamint a halálesetek bekövetkezésében több esetben szerepet játszott az is, hogy a járművekben utazók nem használták a biztonsági övet.



Kérünk minden közlekedőt, hogy magatartásával, vezetési stílusával igazodjon a megváltozott tavaszi közlekedési körülményekhez. A kedvezőbb út- és látási viszonyok ellenére legyenek mindig óvatosak, körültekintőek, és minden esetben tartsák be a közúti közlekedés szabályait.



Ne feledjék: a szabályok tisztelete, azok megtartása a legjobb prevenció a balesetek, sérülések és halálozások megelőzésére. A legfontosabb ezek közül, hogy ne lépjék túl a megengedett sebességhatárt, ne vezessenek ittasan, illetve fáradtan, mindig használják a passzív biztonsági eszközöket (biztonsági övet, gyermekbiztonsági rendszert, bukósisakot), ügyeljenek az elsőbbségi szabályok megtartására, és a tilos jelzés valóban az áthaladás tilalmát jelentse!