Hajkoronával nincs elveszett remény

A kampány sikerét forintokban is mérhetjük, hiszen több mint 50 millió forinttal zártunk; de legalább ekkora érték volt azoknak a betegeknek és orvosoknak egy-egy bátorító mondata, amellyel a küzdelmet reménytelivé tették. A kampányt júniusban zártuk, az összegyűlt pénzből pedig folyamatosan érkeztek a megrendelt készülékek.

Győr az országban a második, ahol van hajhullást megelőző készülék – önöknek hála. Fotó: H. Baranyai Edina Most az utolsó, talán legfontosabb bejelentés következik: megérkeztek a hajhullást megelőző Paxman-készülékek, illetve a nőgyógyászati beavatkozásnál használható altatógép is. E két készülék volt az elsődleges cél, de hála az önök szeretetforintjainak, az onkológiai centrum sokkal nagyobb takaró alatt nyújtózkodhatott, mint azt eredetileg gondolták.

Megírtuk, amikor megjöttek a televíziók a szobákba, a légkondicionáló pedig az ambulancia várótermébe, a kézfertőtlenítőket használni kezdték, s a sugárterápiánál alkalmazott betegrögzítők is szolgálatba álltak.

Minden forint jó helyre került, s mindegyik a betegek érdekét, gyógyulását, komfortját szolgálja. Hajhullást megelőző készülék egészen mostanáig csak egyetlen kórházban volt (Budapesten), s ott is csak egy készülék fogadta a zömében női betegeket. Győrben rögtön kettő lett, ezzel egyedülálló. S mint dr. Pintér Tamás osztályvezető főorvos, illetve Haszonitsné Jánoki Márta főnővér elmondta, folyamatosan jelentkeznek is rá a páciensek. Mert igen: van férfi is, illetve olyan soproni beteg, akit eredendően Szombathelyre irányítottak volna, de ő külön kérte, hogy Győrbe jöhessen, mert olvasott a kampányról, s tudta, ha a Petzben kezelik, a terápia után is megőrizheti a hajkoronáját.



Az altatógépet január 1-jétől használják is. Képünkön balról jobbra: dr. Tamás László János, dr. Pintér Tamás és Haszonitsné Jánoki Márta. Fotó: H. Baranyai Edina Fontos dolog ez, s nem csak azoknak, akik munkahelyükön nem szeretnének kérdő pillantásokkal találkozni. A kampányunk során megszólaló édesanyák elmondták, nem szégyellték a betegségüket (a mellrákot), de igenis figyeltek arra, hogy a családtagjaik – nemegyszer a gyerekek – ne lássák a kemoterápia mellékhatását, vagy- is őket kopaszon.

Legalább ennyire fontos volt az a cél is, hogy a fájdalmas beavatkozástól meg tudják kímélni – szintén az asszonyokat. Most is itt cseng a fülünkben dr. Kofi Agyemang mondata, amelyet a kampány során mondott: „Hát mit fogok én mondani, ha Szent Péter megkérdezi majd, mint tettem én lent a nőkkel, amikor még gyógyítottam őket?" Most már a válasz is sokkal kegyesebb lesz számára, hiszen altatásban tudja elvégezni az ébrenlét során fájdalmas, kellemetlen beavatkozásokat.



Az altatógép szintén megérkezett a kórházba, a műszaki átadása megtörtént, így a kórház gyakorlatilag egy újabb műtővel gyarapodott. Dr. Tamás László János főigazgató szintén kérdésünkre válaszolva megerősítette, amit a kampány kezdetekor is ígért: január 1-jétől lesz altatóorvos, aki az onkológiának segíteni tud a mintegy félórás altatások során.



Pintér főorvos a napot is megnevezte: csütörtökönként fogják behívni és kezelni azokat a nőbetegeket, akiknél indokolt az altatásban elvégzett besugárzás. Naponta három-négy ilyen beavatkozásra nyílik lehetőség.

A „Segítő kéz" kampányt ezzel gyakorlatilag lezárjuk; ráadásul úgy, hogy minden célunkat elértük. A betegek, illetve az onkológiai osztály nemcsak készülékeket kaptak önöknek hála, hanem egy fontos üzenetet: harcukban, küzdelmükben nincsenek egyedül. Köszönet mindenkinek, aki a nyilvánosságot is vállalva kiállt és beszélt a betegségéről.



Andi, Bea, Lilla emlékét megőrizzük.

Kampányunk májusban indult, s egy hónapon keresztül nemcsak gyűjtöttünk a régiós feladatot ellátó győri Petz-kórház onkológiai centrumának, hanem beszéltünk is a betegségről. Fontos volt mindkettő, mert mindegyik gyógyított: testet, lelket egyaránt.