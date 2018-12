Háborúba képzelte magát egy zavarodott bácsi a Petz-kórházban - késsel támadt a nővérre

Csaknem huszonöt centis a vágott seb, fél év is lehet a rehabilitáció.

A háborúba képzelte magát az a 90 éves, idős beteg, aki karácsonyra virradóan késsel támadt az őt ápoló kórházi nővérekre. Egyiküket meg is sebesítette, a nővér kezét órákig kellett műteni. A hírt előbb a Petz-kórház főigazgatója, dr. Tamás László János, majd pedig maga az érintett is megerősítette nekünk. Kettőjük elmondása alapján összeállt a kép arról, mi történt 25-én hajnalban.Az idős beteg akkor épp a kardiológiai osztály megfigyelő (szubintenzív) osztályán feküdt, de eredetileg nem ott ápolták, hanem a belgyógyászaton...A belgyógyászatról azért került a kardiológia őrzőjébe, mert a szíve lelassult. Pacemaker-beültetés vár rá, amit természetesen a történtek ellenére is el fognak végezni rajta.Nem volt agresszív addig a pillanatig, de kétségkívül zavart mondatai voltak azt megelőzően. Beszélt a bombázásokról, a háborúról, s nem értette, miért kell aludnia. Felkelt, aztán visszafeküdt, de a támadásig semmi jele nem volt annak, ami aztán a szentestét követően nem sokkal megtörtént.Bicska majd minden betegnél van, hiszen a behozott ételeket – de a kórházi kosztot is – azzal tudja elfogyasztani. A bácsinál is volt, s bár utólag mindig okos az ember, de egészen addig tényleg semmi ok nem volt arra, hogy elvegyék tőle vagy külön figyeljenek rá.Felkapta a bicskát, aztán megindult az egyik nővér felé. Az ápoló felsikoltott, amikor észrevette, kollégája pedig megpróbálta megállítani a bácsit, aki azonban olyan erővel csapott le a késével, hogy a nővér kezét a tenyerétől az alkarja közepéig – mintegy 25 centiméter hosszan – mélyen bevágta. A sérült nővér kezéből dőlt a vér, így ő nem késlekedett, hanem egyenesen ment a két emelettel lejjebb lévő sürgősségire, ahol ellátták. Később pedig háromórás műtéttel a sérüléseit megoperálta a kézsebész.„Sok éve dolgozom nővérként, ért már támadás, de ilyen súlyos nem" – mondta a kórházi ágyán.A főigazgató hozzátette, hogy a rendőrségen természetesen jelezték az esetet (ott megtudtuk: közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytatnak nyomozást); a beteget pedig – a saját és az őt ellátók biztonsága érdekében – az ágyhoz rögzítették, míg a pacemaker-beültetést elvégzik.A bácsit az eset után pszichiáter is megvizsgálta.A történtek jobban megviselték lelkileg azt a nővért, akit a kollégája megmentett. A sértett néhány nap múlva elhagyhatja a kórházat, s bár jó reményei vannak arra, hogy maradandó károsodás nélkül gyógyul a ma még súlyos sérülés, de hónapok szükségesek a rehabilitációra. Az első napon még két ujja nem mozgott, most már igen, ez biztató. Az érintett nővér (akinek nevét szándékosan nem írjuk le) néhány napja „Kiváló dolgozó" elismerést vehetett át.