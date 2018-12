"Ha pénzünk nincs is, egymásnak azért vagyunk" - Péri család a remény kapujában

A helyi családsegítő hívta fel a figyelmünket Grétára és Zsoltra, akik mindent megtesznek a gyerekeikért, de a hitelcsapdából ő sem tudnak menekülni. Tavaly ilyenkor hetente csak egyszer ettek húst – azért, hogy karácsonykor olyan legyen az ünnepi asztal, mint másoknál...



A székely kaput Zsolt készítette, a családi ház legszebb éke ez.

Ha támogatást adna vagy kérne



A fűtésre úgy spórolt Gréta és Zsolt, hogy a gyerekekkel kijártak az erdőbe gallyakat, fát szedni. De ez a család tud mosolyogni, ahogy Gréta mondja, „ha pénzünk nincs is, egymásnak azért vagyunk". Tavaly is segítette az önkormányzat és a családsegítő őket tartós élelmiszerrel, ruhaadománnyal, idén az önö szeretetforintjai is megérkeztek hozzájuk – épp adventre.Kalandos Gréta és Zsolt útja, az anya ugyanis Budapesten élt akkor még négy gyerekével: három lánnyal (ketten ikrek) s a nagyfiúval. Zsolt Erdélyből jött Magyarországra, s mivel konkrét munkára volt megbízása, asztalosként ötött ki Győr-Moson-Sopron megyében. Az interneten és a barátok által ismerkedtek meg, aztán Gréta a gyerekekkel Pérre öltözött, ahol a férfi befogadta, és megszerette mindannyiukat. Roland, a most harmadikos kisfiú váratlanul érkezett az életükbe, ő a özös gyermek, aki a bátyjával és szüleivel él a péri házban. A nagylányok már felnőttek, élik önálló életüket.Péren előbb albérletben laktak, aztán megvásároltá mostani házukat, nem sejtve, hogy a hitel mekkora teher lesz a kamatok elszabadulása miatt. De nem engedté el az álmukat, még székely kaput is észített Zsolt, ami mögött azonban nem olyan színes a valóság.A házra eddig nem tudtak ölteni, most a Jóakarat forintjaiból a szigetelést oldjá meg; akkor ugyanis tudnak spórolni a gázszámlán.Gréta Győrbe jár dolgozni, főállásban takarít, de elvállal minden más szezonális munkát is. Zsolt most vágott bele a saját vállalkozásába, asztalosként már özvetlenül magának és a családjának fog keresni.Mosolyogva biztatja Gréta, hogy menni fog, bízik benne, s talán semmi sem jellemzi jobban a üzdelmüket, mint az, hogy a gépeket már be tudta szerezni, de azokhoz csak egy motorja van, így mindig ki-be szereli azt, hogy mű ödtetni tudja a szerkezeteket.A gyerekek érzik, látjá , hogy szüleik most újabb erőt, biztatást kaptak: mögöttü állnak az emberek, s azért sem szólnak egy szót sem, hogy a pénzből nem az álmukra jut most. Pedig mindketten egy BMX kerékpárra vágynak. Ez az álom. De tényleg az is marad?