Győri zenésznek is drukkolhatunk A Dal következő sorozatában

Ez az eddigi legnagyobb rám váró szakmai kihívás. Megtisztelő feladat egy ilyen nagy volumenű show-műsort vezetni. Előnynek érzem, hogy Freddie-hez hasonlóan a versenyzői oldalon is álltam már, mert így teljesen azonosulni tudok az indulók érzéseivel. A korábbi évadok bizonyítják, hogy milyen sokszínű ez a műsor, és hogy egy jó dal, műfajtól függetlenül utat tör magának"

A nyolcadik alkalommal látható dalválasztó show-ban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja majd ki együttes erővel a zsűri és a közönség, hanem értékes szakmai díjakat is lehet nyerni. „A Dal 2019 Legjobb Dalszöveg Írója" és a „A Dal 2019 Felfedezettje" elismerések mellett jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny, valamint „A Dal 2019 nyertese" képviselheti Magyarországot Tel-Avivban a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon, jövő májusban.A Dal 2019 élő adásait január 19-től, szombat esténként, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízión. Az, hogy melyik lesz Magyarország legjobb dala, a február 23-i döntőben derül majd ki.Acoustic Planet – Nyári záporAntal Tímea feat. Demko Gergő – Kedves Világ!Berkes Olivér – LighthouseDENIZ – Ide várnak visszaDiana – Little BirdFatal Error – KulcsGotthy – Csak 1 percHajdu Klára – You're gonna riseHamar Barni – WastedHeatlie Dávid – La Mama HotelKonyha – Százszor visszajátszottKYRA – Maradj mégLeander Kills – HazavágyomMocsok 1 Kölykök – EgyszerMonyo Project – Run Baby RunNagy Bogi – HolnapNomad – A remény hídjaiOláh Gergő – Hozzád bújnékPápai Joci – Az én ApámPátkai Rozina – FridaPetruska – Help Me Out of HereRuby Harlem – ForróSalvus – BarátSzekér Gergő – Madár, repülj!The Middletonz – RosesThe Sign – ŐUSNK – PosztoljVavra Bence – SzótlanságYesYes – Incomplete– nyilatkozta Bogi.A korábban már megismert Both Miklós és Mező Misi mellett két új zsűritagot láthatnak a nézők:zenész, dalszerző, a Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, ésénekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere lesz, aki tapasztalataival igyekszik majd segíteni a versenyzőket.Érdemes majd követni A Dal 2019 honlapját ( adal.hu ), valamint a Facebook és Instagram oldalát is, ahol már az adások előtt megismerkedhetünk az indulókkal. Az oldalakon extra tartalom, videók és cikkek is elérhetőek a műsorról.