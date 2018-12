Győri világújdonság a CT-képfeldolgozásban

A Széchenyi István Egyetem 3D-nyomtatással segíti Dorogi Gábor CT-képfeldolgozó szoftverének fejlesztését és tesztelését. Fotó: Májer Csaba József

Ahogy mondani szokták, zongorázni lehet a különbséget az eredeti szoftver és a Centipede Labs 3D rekonstrukciója között. Látható, hogy a fém műtermékek által keltett zajok milyen problémát okoznak a csontfelszín 3D rekonstrukciója során.

Dorogi Gábor világéletében kísérletező típus volt. Ösztönösen vonzódott szülővárosából, Oroszlányból a Széchenyi István Egyetemhez, és mialatt elvégezte a BSc-szakot, mindvégig dolgozott is közben. Először az egyedi gépgyártásban, mint 3D CAD tervező és PLC-programozó. Később lehetőséget kapott az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék vezetőjétől, Dr. Zsoldos Ibolya tanárnőtől arra, hogy tanulmányai mellett gyakornoki munka keretében CT-felvételekből 3D-rekonstruáló képfeldolgozó szoftvert fejlesszen. A szoftver TMDK versenyen első helyezést ért el, a diplomamunkája is lett egyben, és nemzetközi tudományos folyóiratban is publikálhatta figyelemre méltó eredményeit.Innovációs sikereinek köszönhetően a diploma megszerzését követően csontpótló és implantáló műtéti tervezéseket bíztak rá. Munkája során hetven műtétet tervezett meg szájsebészetek számára. Az itt szerzett tapasztalatok alapján felismerte, milyen hiányosságok vannak a kereskedelmi forgalomban kapható CT-alapú 3D-rekonstrukciós szoftverekben, amelyek a műtéti tervezések alapját szolgáló 3D modellt állítják elő. A fém műtárgyak által keltett zajok hatására a 3D modell pontatlan-zajos lesz, és összetett csontfelszínek is csak hiányosan transzformálhatók velük 3D-be, emberi beavatkozás nélkül.A Dorogi Gábor által kidolgozott módszer során egy CT-felvételsorozat digitális képfeldolgozásával megkeresik azokat a képpontokat, amelyek a műtéti célterületet jelentő csonthoz tartoznak. Ebben egy automata működést megvalósító algoritmus segít, ami figyelmen kívül hagyja a képalkotási hibákat, és tisztán kijelöli azokat a képpontokat, amik az anatómiai rész rekonstrukciójához vezetnek. Ettől kezdve már gyerekjáték a 3D modell létrehozása.

A cégalapítás a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő támogatásával valósulhatott meg idén februárban. Azóta lezárult a hat hónapos inkubációs időszak, jövő év elején bevonjuk a második körös befektetést, a szabadalmaztatási eljárásban pedig az elsőbbségi beadvány benyújtása jövő év első felében várható"

Baloldalon egy medencéről és a csípőízületről készült CT felvételen látható, milyen reflexiót is okoz az emberi szervezetbe ültetett fém, a jobb oldali képen pedig az, hogy mit tud ebből Dorogi Gábor képfeldolgozó szoftvere kihozni.

– mondja Dorogi Gábor. A szolgáltatásuk már ez alatt is él, jelenleg kutatási célú munkákat vállalnak, több műtét is megvalósult segítségükkel még a nagyon rossz minőségű CT-felvételek esetében is. Algoritmusuk képes rekonstruálni a műtéti tervezésekhez és orvosi 3D nyomtatáshoz szükséges 3D-s csontfelszínt.A győri Centipede Labs Ltd. a Széchenyi-egyetemtől támogatást kap a 3D-nyomtatáshoz, Dőry Tibor egyetemi docens pedig, aki a startupok felkarolásában is elismertséget szerzett, Dorogi Gábor vállalkozását is patronálja. Petz Aladár kórház ortopéd főorvosával, Dr. Gunther Tiborral, és a Nyugat-magyarországi Regionális Szövetbank főorvosával, Dr. Csönge Lajossal együttműködnek az algoritmus fejlesztésében. Minden esély megvan tehát arra, hogy a győri szoftver meghódítsa a világot. Egyszerűen azért, mert miközben a jelenleg használt alkalmazások általában manuális képfeldolgozást, aprólékos emberi munkát is igényelnek, addig a Centipede Labs szoftvere automatikusan futtatható, még rossz minőségű CT-felvételek esetében is pontos végeredményt ad.