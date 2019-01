Győri lakás az idei kedvenc 27,4 millió forintért! - fotók

Kellemes, barátságos, se nem túl nagy, se nem túl kicsi. A jelenlegi lakók jó ízlése felől nincs kétségünk, ráadásul az ingatlan kitűnő helyen van. Nos, akkor ön is benéz velünk az eladó tégla lakásba?“Igazi ritkaság! Frekventált elhelyezkedés! Győr, Bartók Béla út, Nádorváros és Belváros határán, 2. emeleti, csendes, világos, D-NY-i fekvésű, teljeskörűen és frissen felújított 2 + fél szobás lakás , saját tárolóval, tulajdonostól, azonnal költözhetően eladó.A háztömb és a lépcsőház karbantartott, a lépcsőházi ablakok és bejárati ajtó cseréje megtörtént. Szintenként 3 lakás található a 4 emeletes épületben.Parkolás a ház előtt, közterületen ingyenesen megoldható. A tömegközlekedés kiváló, 50 méteren belül buszmegálló, vidéki buszpályaudvar, vasútállomás gyalogosan 3 perc alatt megközelíthető. A belváros is hasonló gyalogos távolságra van, annak minden előnyével. Bevásárlási lehetőség 100 méteren belül, de a Vásárcsarnok is max.5 percre található.A lakberendező által áttervezett lakás elosztása nagyszerű, minden helyisége ablakkal ellátott, világos. [...] A vételár részét képezi a vadonatúj:- Gorenje hőlégkeveréses sütő,- Whirlpool kerámia főzőlap,- Gorenje beépített mosogatógép,-Gorenje beépített hűtő fagyasztóval,- beépített fürdőszoba bútor,-előszobai beépített szekrények,- csaptelepek,- led izzókkal ellátott spot világítás (fürdő, konyha),- konyhabútor.A többi bútor és berendezési tárgy külön megállapodás alapján a lakással együtt megvásárolható."További képek az eladó lakásról az ingatlanbazar.hu oldalán!