Győri közgyűlés - Az ÉNYKK 2020 végéig szolgáltathat Győrben

Több mint harminc napirendi pont szerepelt a győri közgyűlés nyári szünet előtti utolsó, pénteki ülésén, de vita egyik témáról sem alakul ki, s hozzászólás is mindössze néhány hangzott el. Még a legfontosabbnak tűnő, a helyi buszközlekedésről szóló előterjesztést is pillanatok alatt, csaknem egyhangúlag megszavazta a testület; csupán Fodor Roland (Jobbik) tartózkodott, aki korábban többször érvelt amellett, hogy az önkormányzatnak saját busztársaságot kellene létrehoznia.



A döntés értelmében a közgyűlés által kiírt pályázatra egyedüliként jelentkező ÉNYKK-val 2020. december 31-ig szóló szerződést kötnek a helyi buszközlekedés ellátására. (A céggel aláírt jelenlegi kontraktus 2019 végén jár le.) Mindezért várhatóan 1 milliárd 31 millió forint ellentételezést fizet jövőre Győr. A társaság egyébként – amint arról múlt szombaton beszámoltunk – azt ígérte, hogy 22 új csuklós buszt bérel és állít rendszerbe jövő júliustól, 20,3-ről 13,65 évre csökkentve a járműpark átlagéletkorát.



A képviselők által tárgyalt többi előterjesztés kisebb súlyú volt. A testület utólag jóváhagyta a város pályázatát egy, a marcalvárosi víztorony szomszédságában felépíteni tervezett, gördeszkázásra alkalmas görpark létrehozására. A költségek 25 millió forintot tennének ki. Borkai Zsolt polgármester (Fidesz–KDNP) megjegyezte: reméli, hogy a projekt megvalósulását követően nem a Dunakapu téri színpadot használják extrémsportcélokra.



A közgyűlés hozzájárult, hogy dr. Szigeti Mária Lajta u. 36. szám alatti háziorvosi praxisát dr. Rencsik Katalin vigye tovább a praxisjog megszerzése esetén szeptembertől. Ezenkívül is születtek személyi kérdésekben döntések. A Győri Mosolyvár Óvodát és a Tárogató Óvodát a jelenlegi vezetők, Kutseráné Czigány Judit, illetve Marcali Hilda irányíthatják a következő öt évben, 2024. július 31-ig. A Jobbik kezdeményezte, hogy képviseletében Kovács László helyett Weller Ramóna legyen külsős – azaz nem képviselő – tag a városstratégiai bizottságban. A közgyűlés ehhez egyhangúlag hozzájárult. Az új tag letette az esküt.



A grémium rábólintott arra is, hogy az önkormányzat versenyeztetési eljáráson értékesítsen egy Domb utcai, csaknem háromezer négyzetméteres telket. A kikiáltási ár 139 millió forint plusz áfa.



A közgyűlés új utcanevekről is döntött. Talán a legérdekesebb, hogy a Radnóti Miklós utca folytatásában megépült, az 1-es főútig tartó új útszakasz nem Radnóti utca, hanem Farkas Mátyás út lett. Farkas Mátyás 1915 és 1928 között volt a város polgármestere, egy rövid tanácsköztársasági időszakot kivéve, amikor lemondatták és internálták. Emellett Ménfőcsanakon, a Csontváry és a Koltói Anna utca közötti új közterület a Denk Gusztáv utca nevet kapta. Az egykori lovassági tábornok felesége volt a Bezerédj-kastély utolsó magántulajdonosa.