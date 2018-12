Győri középiskolások kutatása jelent meg az Akvárium Magazinban - Két halfaj légzését vizsgálták

A nyári táborban volt egy segítőm, méghozzá egy volt tanulóm, aki jelenleg biológia-kémia szakos tanárnak tanul az ELTE-n.

Minden nap látványos kísérleteket csináltunk - például sertésszívet is boncoltunk -, amik hozzájárulnak a sikeres emelt érettségihez, sőt az élménybiológia érdeklődővé teszi a diákokat, így a tanulás is gördülékenyebben megy.

Tanév közben is gyakran mikroszkópozunk, annyival másabb így tanulni bármiről, legyen szó például a moszatokról vagy épp a szúnyoglárváról

Ha nem lennének ilyen diákjaim, akkor már rég más pályán lennék

Gál Júlia és Szöllősi Anna. Fotó: Ihász Nóra

Szegedről származom. Három évvel ezelőtt költöztünk Győrbe, pontosabban egy Győr melletti faluba, mert édesanyám itt kapott munkalehetőséget.

Orvosnak készülök. Elsődlegesen külföldön szeretnék továbbtanulni, de ha nem sikerül, akkor Magyarországon is ezt a szakot jelölném meg

Még nincsenek konkrét terveim, de az biztos, hogy a biológiával fogok továbbmenni

A tűzcselle és az Endler-guppi halfajokat vizsgálták a 11. osztályos diákok, akik csillogó szemmel számoltak be a nyári biológia tábor élményeiről.Sok-sok gyakorlatias példán, kísérleten, boncoláson voltak túl a tábor után, sőt a hagyományos biológia órákon is figyelmet fordít tanáruk, Bacher József, ezekre az ismeretszerzési formákra.- mondja Bacher József, aki tavaly óta tanít az Audi-iskolában, emellettGál Júlia és Szöllősi Anna jelenleg a biokémiát szeretik a legjobban, de tanáruk szerint mindig épp az aktuálisan átvett témakör fogja meg őket a leginkább, és ez az élménypedagógiai módszereknek is betudható.- hangsúlyozza Bacher József, aki büszke arra, hogy - a már említett - volt tanítványa rendszeresen publikált szaklapokban középiskolás korában. Gál Júlia és Szöllősi Anna sikereinek is nagyon örül, részben azért is, mert tudja,A legtöbb ott tanuló diák németországi, illetve osztrák továbbtanulási lehetőségekben gondolkodik; a külföldi egyetemek a két lány gondolataitól sem állnak nagyon távol.- meséli Szöllősi Anna, aki nagyon boldog, hogy iskolatársa -, aki egyben barátnője is - a szomszéd faluban él családjával.- teszi hozzá Gál Júlia, aki negyedik osztályosként kezdett az Audi-iskolában tanulni. A halak légzését taglaló kutatás kapcsán elmesélte, édesapja és bátyja gyakran járnak horgászni, és olykor-olykor ő is csatlakozik hozzájuk, így ez a kísérlet nagyon közel állt hozzá.Végül a német oktatás kapcsán azt is elmondták a diákok, hogy nagyon örülnek, hogy, mindig a tanárral közösen felteszik a kérdést:, a légkör pedig igazán nyitott.