Győri középiskolások írtak és szavaltak - Minden a kortársról szólt ezen a fesztiválon - Fotók

A versenyről alapvetően pozitív visszajelzések érkeztek a gyerekektől. Utána többen említették, hogy nagyon sokat segített, hogy voltak verseny közben oldó játékok és lehetett a verseny után tanácsot kérni a zsűritől

Lakatos Dorina, a versfesztivál egyik zsűrije, a RÉV Színház színésze.

A rendezvény után gondolkodtunk, hogy sokat segítene, ha esetleg lenne jövőre egy versmondó és versíró műhely is, ahol szakmabeliektől és egymástól is tudnak tanulni a diákok. Ez egyelőre csak gondolati szinten maradt, de lehetséges, hogy jövőre bővítjük a rendezvényt hasonló programokkal

A versenyt megnyitották a 7-8. osztályosok felé is, így életkori kategóriák is voltak. Versmondó I. kategória: 13-15, II. kategória: 16-19; versíró I. kategória: 13-15, II. kategória: 16-19 éves korosztály. Mindkét kategóriában voltak fődíjasok, és a zsűri arany, ezüst és bronz minősítéseket osztott.

Versmondó I kategória:

Fődíj: Tőke Domonkos,

Ezüst: Visy Kolos Csaba,

Bronz: Zajácz Violetta Zsófi.

Versmondó II. kategória:

Fődíj: Nádasi Léna Júlia,

Arany: Széll Veronika,

Bronz: Ágoston Dóra.

Versíró I. kategória:

Fődíj: Németh Eszter,

Ezüst: Wawra Máté, Papp Csenge,

Bronz: Ferenczi Milán, Kovács Piroska.

Versíró II. kategória:

Fődíj: Bozsaky Boglárka,

Bronz: Varga Dorottya, Horváth Emma,

Közönség kedvence: Bozsaky Boglárka.

- mondja Lakatos Dorina, a RÉV Színház színésze, az április 24-i versfesztivál egyik zsűrije, aki Bende Tamás költővel és Bárány Bence slammerrel karöltve díjazta a diákokat.11 versmondó és 15 versíró vett részt a megmérettetésen. "Szervezőként sajnáltuk, hogy sokkal kevesebben jelentkeztek, mint amire számítottunk, de ez lehetőséget adott arra, hogy".A zsűri arra biztatta a versmondókat, hogy foglalkozzanak többet beszédtechnikával, illetve adják meg maguknak az időt verseny előtt, hogy lelkileg is felkészüljenek arra, mit akarnak átadni a választott versükkel.A versírókat pedig arra ösztönözték, hogy bátran kísérletezzenek önálló kreatív gondolatokkal, de mégis fontos, hogy átgondolt legyen tartalmilag, jusson el valahonnan valahová a választott téma.Milyen kihívásokat, nehézségeket kellett áthidalniuk a diákoknak? "A kortárs alkotásokat tekintve sokan nehezen választottak verset, hiszen. De ez volt egyben a pozitívum is számukra: a rendezvény által "muszáj" volt jobban beleásniuk magukat a kortárs irodalomba".- emeli ki Lakatos Dorina, aki a tanulók által elért helyezéseket is ismertette velünk.