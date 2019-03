Győri joghallgatók sikere a Mailáth-pályázaton

Lénárd Erika a végrehajtási eljárással kapcsolatban írt tanulmányt.

A Mailáth György tudományos pályázatra jelentkezők 2018-ban a változás és állandóság a bíróságokon – a XXI. század kihívásai – témakörben nyújtották be pályaműveiket. Ötvennyolcan neveztek négy szekcióban, hatvanhat dolgozattal. A jelentkezők kétharmada a bírók közül került ki, míg egyharmaduk joghallgató volt. A nyertesek a Consilium Peritorium alkalmával vehették át díjaikat 2018 decemberében, a márciusi Mailáth Szimpóziumon pedig előadást tarthattak tanulmányaikról Budapesten, a Magyar Igazságügyi Akadémián. A szimpózium szekcióelnökei a Kúria adott jogterületének vezetői, valamint a bírótársadalom magas rangú képviselői voltak, így a konferencián megfogalmazott gondolatok megjelenhetnek a mindennapi ítélkezésben is.A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának joghallgatói kiválóan szerepeltek a Mailáth György tudományos pályázaton és a szimpóziumon egyaránt. Balogh Norbert I., Lénárd Erika III. helyezett lett a polgári jogi szekcióban. Dr. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője előtt mutathatták be a múlt héten a fővárosban az eredményeiket.Balogh Norbert a Széchenyi-egyetem végzős, nappali tagozatos joghallgatója polgári eljárásjogi tanulmányával szerezte meg az első helyet. A bíróság közrehatási kötelezettségét és anyagi pervezetését dolgozta fel az új Pp-ben.

A szigorlat során tétel volt az anyagi pervezetés is, és érdekesnek találtam azt a megállapítást, hogy az új törvénykönyv jellegadó sajátossága lehet. Ezért is szerettem volna jobban elmélyülni ebben a témakörben. Szerencsére ez is választható volt"

Balogh Norbert a bíróság közrehatási kötelezettségét és anyagi pervezetését dolgozta fel.

– mondja Norbert, aki önállóan készült fel a versenyre, és egy hónap alatt sikerült összeállítania a tanulmányt. A diploma megszerzése után ügyvédjelöltként szeretne elhelyezkedni az egyik nemzetközi irodában Budapesten. Van TOP-3 preferenciája, az egyik kiszemelt irodában már dolgozott is, mint gyakornok, a másikkal egy országos verseny során került kapcsolatba, a harmadikat pedig egy karrierfesztiválon ismerte meg.Norbert többször szerepelt sikeresen OTDK versenyeken, polgárjogi perbeszéd versenyen is indult, ahol különdíjas lett, a MNB pénzügyi békéltető testülete által kiírt alternatív vitarendezési pályázaton pedig junior díjat kapott. A győri jogi kar nagy előnyének a családiasságát tartja és a beágyazottságát az ország egyik legfejlettebb régiójába.Lénárd Erika, negyedéves levelező tagozatos joghallgató „Változás a felek személyében a végrehajtási eljárásban" címmel írt tanulmányával harmadik helyezett lett. Azt a helyzetet elemezte, amikor az eljárás során a végrehajtást kérő vagy az adós személyében változás történik. Hogyan folytatódhat ilyenkor az eljárási láncolat. Mi történik akkor, ha meghal például az adós, vagy jogutód nélkül szűnik meg egy végrehajtás alatt álló, eladósodott cég.

Szeretem a kihívásokat. Ha valahol megmérethetem magam, élek a lehetőséggel. A Mailáth György tudományos pályázatra kiírt téma pedig adta magát. Levelezősként dolgozom is a tanulmányaim mellett, mégpedig éppen a végrehajtás területén, és a gyakorlati tapasztalataimat bele tudtam építeni a pályamunkába. A végrehajtó irodában a munkaköröm részét képezi a bírósággal való kapcsolattartás is. Érdekes helyzetet teremt például, ha egy cég az adós, és a végrehajtás mellett más eljárások indulnak vele szemben. Azt vizsgáltam többek között, hogy ezek miként hatnak egymásra"

– mondta Erika, aki újabb diplomája megszerzése előtt áll. Pécsen végzett igazságügyi igazgatási szakon, miután Győrben jogi asszisztensi képzésen vett részt. Most pedig negyedéves joghallgató. Alig várja, hogy végzett jogászként még jobban kitáruljon előtte az ajtó, és eldönthesse, hogy marad-e a végrehajtói területen, vagy pedig az ügyvédek, bíróságok világa felé fordul. A győri jogi karon kiváló alapokat kap mindehhez.