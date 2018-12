Győri gyermekotthonok lakóit lepte meg mikuláscsomagokkal ez a három fiatal

Nagyon boldog vagyok, mert három helyre is vittünk csomagokat, és az otthonok után egy rászoruló családot is meglátogatunk, ahol hárman vannak testvérek.

60 csomag készült el. Meglepő volt, hogy ennyi összegyűlt... Sok tanácsot kaptam azoktól az ismerőseimtől, akik korábban már csináltak hasonlót

Ez a látogatás kicsit más volt, mint amikor az év többi részében viszek adományokat, mert most láttuk hogyan élnek, és mekkora öröm nekik ez a kis csomag.

Hatvani Viktória Mi, a manók címmel tett közzé eseményt a Facebookon, amiben november 10-e és december 2-a között hirdette a mikulás-csomagok gyűjtését.

A három otthon, ahová egy délután alatt, december 6-án ellátogatott a csapat a Szent Cirill és Method Alapítvány Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona, a Glória Különleges Gyermekotthon, és a Bóbita Különleges Gyermekotthon volt.

Hatvani Viktória, Mónus Gyula és Hatvani Barnabás 60 mikuláscsomaggal látogatott el három gyermekotthonba december 6-án.

A Télapó csokoládéval és gyümölccsel megtöltött, piros csomagokat adott át a gyerekeknek, akik sok-sok öleléssel, kedves szóval, csillogó szempárral köszönték meg az ajándékot.- mondja Hatvani Viktória, a mikuláscsomag-gyűjtés szervezője, aki krampusz maskarát öltött erre az alkalomra."Nagyon szeretek adományozni a nővéremmel. Lehet, hogy sok gyereknek természetes a mikuláscsomag, de most láttam, hogy az otthonok lakóinak mennyit is jelent" - mondja Hatvani Barnabás, Viktória öccse, aki karácsonyi manó jelmezben rótta a várost."Korábban már kétszer is voltam Mikulás, de azok csak általános iskolai és gimnáziumi hülyéskedések voltak. Meglepő tapasztalat volt ez a mostani. Sok kisgyerek odaszaladt hozzám, és énekeltek is nekem" - fejti ki Mónus Gyula, Viktória szaktársa, aki épp egy egyetemi zárthelyi dolgozat megírása után érkezett a helyszínre."A ZH-ra nem ebben a ruhában mentem, de szerintem enélkül is jól ment" - tette hozzá nevetve a fiatal, aki gyakran segít szaktársának a jótékonykodással kapcsolatos szervezésben.