Győri Fidesz: 20 ezer aláírás cél

„Az EP-választáson a keresztény civilizációnk léte a tét" – ismételte meg Orbán Viktor szavait Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. A Fidesz tegnap elindította az európai parlamenti választás kampányát Győrben is, ami az aláírásgyűjtéseken túl lakossági fórumokat is jelent majd.



Simon Róbert Balázs felsorolta a helyszíneket: aláírásokat gyűjtenek a Baross úton, a Csónakos szobornál hétfőtől péntekig 10–14 óráig; a Fidesz-irodában (Király utca) hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig; a vásárcsarnoknál pénteken és szombaton 7.30-tól 12 óráig, valamit az ETO Park melletti piacon vasárnap 7.30-tól 12 óráig. A győri országgyűlési képviselő elmondta, céljuk 20 ezer aláírás összegyűjtése – tudva, hogy akik aláírnak egy ilyen vagy ehhez hasonló kezdeményezést, azok általában a szavazatukkal is a jobboldalt támogatják az adott választáson. Az első két nap alatt ezer aláírást gyűjtöttek; tette még hozzá.



Borkai Zsolt győri polgármester, s a Fidesz győri elnöke 2015 nyarára emlékeztetett, amikor számos panaszt, SMS-t kapott – mint mondta – ő is a belvárosban, a vasútállomás környékén megjelent idegen emberek miatt. „Magyarország nem támogatja a bevándorlást, a győri állampolgárokat arrakérem, hogy támogassák a keresztény egyházat és a nyugalmukat az aláírásukkal és a szavazatukkal."