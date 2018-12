Győri cég nyert termékfejlesztési agrárnagydíjat Budapesten

Balla Jenő

A díjazott termék lényegében egy komplett logisztikai folyamat, 100 százalékban magyar fejlesztés, amely során környezetkímélő módon, speciális gépek összekapcsolásával biztosítani lehet a fenntartható fejlődést és csökkenteni lehet a mezőgazdasági telepek energiafüggőségét.

Esetünkben az alapfelállás a következő: adott egy biogáz üzem, ahol sok „hulladékhő" keletkezik a gázmotor hűtővíz ( 90 C°) és kipufogó ( 350-400 C° ) rendszeréből adódóan.

A termelődő hulladékhő mellett rendelkezésre áll a biogáz telep végterméke - melyet szeparátumnak neveznek - de ezt csak nyáron tudnak hasznosítani.

Az ugyanis a probléma, hogy magas a víztartalma, így állatok almozására nyári időszakban hűsítő hatású, télen azonban túl nedves. A mi ötletünk az, hogy a szeparátumot le kell szárítani 12%-os nedvességre, majd brikettálni.

A brikettet később az állattartó telep fűtésére lehet hasznosítani kazánokban történő elégetéssel, ezáltal tárolhatóvá tehető az energia, illetve a szántóföldi növénykultúrákban tápanyag-visszapótlásra lehet hasznosítani, ezáltal mérsékelhető a műtrágyázás költsége

A 2019. évi AGROmashEXPO, AgrárgépShow, Magyar Kert, Szőlészet és Pincészet kiállítás kapcsán minden évben kiosztják a termékfejlesztési díjat, amire idén 41-en nyújtottak be pályázatot. A zsűri két nagydíjat adott ki: gépesítés kategóriában nemzetközi díjat ítéltek az Axiál Kft. Claas Tucano 450 nevet viselő kombájnjának, míg logisztika kategóriában a Pannon Agroteh Kft nyert környezetkímélő energiatermelési megoldásával.A Pannon Agroteh Kft. egyedi technológiai megoldásokat kínál elsődlegesen a szárítás, brikettálás, biogáz, öntözés, állattartás és a megújuló energia területén. A cég vezetője Balla Jenő hat éve nyert már nagydíjat, az IKR szárítók és energiatakarékos adapterével, most azonban saját vállalkozásával pályázott a rangos szakmai elismerésre.- fogalmazott Balla Jenő.A termék újszerűsége abból adódik, hogy a biogáz telepen rendelkezésre álló hulladék hőből és szeparátumból tárolható energiát állítanak elő plusz gáz, illetve villamosenergia felhasználása nélkül.Ez az új termék a mezőgazdasági állattartó-telepek energiafüggőségét tudja mérsékelni. A termék a környezettudatosság egyik zászlóshajója is, mivel a biogáz telep hulladékhőjének felhasználásával segíti elő az üvegházhatást okozó gázok csökkenését azzal, hogy külső energia – gáz, illetve villamosenergia - felhasználása nélkül állít elő brikettben raktározható energiát.Mindez azért fontos a gazdálkodók számára, mert az állattartás önköltségét tudják ezzel a megoldással tovább javítani, mivel a téli fűtést a saját brikettel meg lehet oldani a jelenlegi gázenergia igénybevétele nélkül. A szárított szeparátummal pedig a téli időszakban szükség esetén akár még almozni is lehet.