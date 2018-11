Győri anya: "Inkább nem fűtök, nem eszünk, csak a lakbérre jusson"

Nehéz elképzelni sokunknak, hogy milyen nyomorban élnek emberek Győr belvárosától kőhajításnyira. Siralmas, Kossuth utcai udvarban járunk, öt-hat család lakik itt, szociális bérlakásokban. A vécé közös, állapota miatt már levelet is írtak a szolgáltatónak – mondja egyikük. Reggel sorban állnak előtte, mint hajdan nagyapáink a maguk közös vécéje előtt. Az egyik penészes, szoba-konyhás lakásban él hosszú évek óta Horváth Nikoletta és tizenhét éves lánya, akit a nő pici kora óta egyedül nevel.A lakásban nincs fürdőszoba, mosóteknőbe öntik a melegített vizet, amikor jut a gázra, mert feltöltős a rendszer, a villanyé is. Többször nem telik rá, mint amennyiszer igen.

Annyira félek attól, hogy utcára kerülünk, hogy inkább nem fűtök, nem eszünk, csak a lakbérre jusson. Szeptemberben még megvolt a munkám, ha csak hetvenezret kaptam is a takarításért, az legalább pénz volt, be lehetett osztani.

– Még az a szerencsém, hogy a huszonkétezres járadék meg a családi pótlék mellé kapok mindig pár ezer forintot a takarításért. Nekem nem volt büdös a munka soha. Sajnos a céggel, ami szerződésben állt az egyik győri iskolával, felbomlott a szerződés, más cégre cseréltek minket és mennünk kellett. Most folyamatosan járok a munkaügyi központba, belebetegszem ebbe az állapotba. Volt, hogy odamentem egy hirdetésre, meglátták, hogy roma vagyok, szóba se álltak velem.

Ha a gázórát feltöltjük, négyezer az alap, amit bele kell rakni, az egy három-négy napig elég. Abból fűtünk, főzünk, azzal mosakszunk. A villanyba hol ezret, hol kétezret töltök, este kicsit világítunk, de a mikrót nem merem használni. A hűtő sem megy, csak ha kapunk valami élelmet. A hölgy, akinél dolgozom, mindig ad egy kis maradék zöldséget, tojást, olyankor bekapcsolom a hűtőt.

