Győrben zenél a Cloud 9+ szombaton - Interjú a zenekarral

A Cloud 9+ új számokkal, új vendégekkel, új meglepetésekkel készül 2019-ben.

Nem először adtok koncertet a Rómer Házban. Mi volt eddig a legemlékezetesebb győri színpadra állásotok?Minden győri látogatásunk fantasztikus, de a legemlékezetesebb az volt, amikor a Győri Filharmonikus Zenekar pár tagjával álltunk a színpadon és áthangszerelt Cloud-dalokat játszottunk.Számotokra mi lett a központi üzenete a legújabb, Closer to the Edge című klipnek?Szerettünk volna mi is tenni valamit az egyre elhatalmasodó globális problémáért, ami egyre fenyegetőbb. Nem csak a környezetszennyezésre gondolunk, hanem az emberek hozzáállására alapvető dolgokhoz, egymáshoz. Ha csak egy valaki elgondolkozik a Closer to the Edge üzenetén, és esetleg hat is rá, mi már boldogok vagyunk. Ez az üzenet talán legrövidebben és legegyszerűbben megfogalmazva a tudat forradalma.Zenekarként milyen szempontok alapján tudtok odafigyelni arra, hogy környezettudatosak legyetek?Igyekszünk az alapvető dolgokat betartani, amire mindenki felhívja a figyelmet: vízfogyasztás, szelektív szemétgyűjtés, energiatakarékosság és az ételpazarlás mellőzése. Hiszünk abban, hogy ha mindenki változtat egy picit a közvetlen környezetében, akkor azzal előrébb jutunk.Talán most van a "félidő" a 2018-as és a 2019-es fesztiválszezon között. Ezt vagy a pörgős, nyári időszakot kedvelitek jobban?Szeretjük ezt az időszakot is, ilyenkor januárban általában mindenki él a snowboard vagy sí szenvedélyének. A tavaszi klubturnénk pedig meg is kezdődik január végével, így sok időnk nincs lazítani. De őszintén szólva nagyon szeretünk koncertezni, utazni, új embereket megismerni, és nem érezzük magunkon egy kicsit sem, hogy fáradnánk. A fesztiválszezonról csak annyit: ki ne várná?Eláruljátok, mi lesz a következő nagy dobásotok a Closer to the Edge után? Mire számíthatnak a rajongók a következő hónapokban?Gőzerővel készülünk a fesztiválszezonra és egy EP-vel szeretnénk ezt megalapozni. Új számok, új show, új vendégek és új meglepetések várhatók hamarosan.