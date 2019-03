Győrben lovas katonai hagyományőrzők emlékeztetnek a hősökre az ünnepen - fotók, videó

A Kárpát-medence egyetlen lovas nemzetőr egységét, díszszakaszát Győr városa tudhatja magáénak. A szakaszban szolgáló lovaknak otthont adó Veres-középiskola oktatója, edzője, Vígh Attila alapította és vezeti 19 éve. A Honvédelemért kitüntető címmel többször elismert parancsnok szilárd jellemű, ízig-vérig lovasember, aki elkötelezetten őrzi a magyar huszárok emlékét, szellemiségét és adja tovább a fiataloknak.A huszárok az 1848/49-es szabadságharc küzdelmeiben önfeláldozásról és hazaszeretetről tettek tanúbizonyságot. A tizenhárom aradi vértanú közül nyolc huszár volt. A hősökre emlékeztet holnap bennünket a szónokok mellett a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz, amely tizenegy lovassal vonul fel a városi ünnepségen. Rendőri felvezetéssel indulnak a szabadhegyi Veres-iskolából és haladnak a Szent Imre út, Bartók Béla út és Baross út érintésével az Országzászlóig. Hat Nádasdy-huszárral kiegészülve vesznek részt a délelőtt 11 órakor kezdődő központi megemlékezésen.A díszszakasz évente közel harminc rendezvényre hivatalos szerte az országban. Március 15-re meghívták a lovasokat a Budai Várba is, de úgy érezték: ahogy minden évben, idén is szűk hazájuk ünnepén hivatottak elsősorban tiszteletadásra.A Veres-iskola diákjai nagy munkában vannak hetek óta, edzik a lovakat, készítik a lelküket a nagy napra. Aki kiváló tanulmányi eredményével, példás viselkedésével és lovastudásával rászolgál, az egyesület örökös tagjai mellett magára öltheti az atillát és díszes nyeregbe ülhet pénteken.Harmadik éve, hogy nem Gavotte, a 2000-ben történt tragikus istállótűz túlélője menetel a díszszakasz élén, hivatalosan is nyugdíjba vonult. Ötéves volt, amikor a Veres-iskolába került, most a huszonhetediket tapossa. Hősként tisztelik az angloarab paripát, nagy szeretettel viselik gondját. Megégett, ráncos bőrét olajokkal, kenőcsökkel ápolják, és együtt örülnek a diákok annak, hogy van hatása a decemberben beszerzett ritka gyógyszernek, forró levegő perzselte légútjai már nem ingerlik kínzó köhögésre Gavotte-ot.Vígh Attila azt mondja, sok jó ló van, de a tiszti hátas igen ritka. Gavotte-nak sem akadt még méltó utóda. Jóbarátja, Limanowa két esélyt is kapott, de megjárta vele a parancsnok.

Tavaly a vásárcsarnoknál, tavalyelőtt pedig a Baross híd lábánál vágta be a satut, nem volt hajlandó rámenni a díszburkolatra. Nagyon elegáns és kivételesen okos ló, de egyedül nem mer előremenni. Be kell látnom, hogy nem vezérnek való

– meséli a parancsnok.

Mind a kétszer lovat kellett váltanom az utolsó pillanatban. Mondtam is neki, hogy nyúlszívű

Új csákók és felszerelés



A díszszakasz tagjainak egyenruhája az 1848–49-es Győri Lovas Nemzetőrök viseletét idézi meg. A díszszakasz négy éve egyesületként működik, azóta Győr város támogatásával, illetve a Honvédelmi Minisztériumnál és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnél elnyert pályázatok segítségével próbálják minél hitelesebbé tenni megjelenésüket. Két éve új csákókat szereztek be, amelyeken ott díszeleg a felállító vármegye, Győr címere is, holnap pedig először láthatóak a közelmúltban több mint egymillió forintból készíttetett keresztpántos kötőfékes, hattyúnyakú zablás kantárok ugratószíjakkal, korhű kardbojtok és kardtartó szíjak. A parancsnok a jövőben szeretné, ha új atillákra, sabrakokra, nemzetőr salaváris lovaglónadrágokra és lovassági köpönyegek varratására is nyernének pályázati pénzt.

Elismerés Győrnek és a Veres-iskolának



A győri díszszakasz nem csak a városnak szerez elismerést, de a Veres-középiskolának is. Csiszár Rudolf igazgató a Kisalföldnek elmondta: nagyon büszkék a lovasokra, hogy általuk az intézmény ilyen módon is bekerül a város vérkeringésébe. „Egy egész csapat dolgozik azért, hogy a megtisztelő feladatot méltó módon láthassuk el." A vereses diákok már ma, az iskolai ünnepségen láthatják a díszszakaszt teljes pompájában.

– teszi hozzá mosolyogva.Hogy kivel vezeti a menetet a parancsnok, holnap kiderül, az viszont biztos, hogy lányai, Zita és Eszter most is mögötte lovagolnak majd. Mindketten örökölték apjuk lovak iránti szeretetét és elkötelezettek a hagyományőrzés mellett. A díszszakasz alapítói és tagjai a Pápai Huszár Egyesületnek is. Eszter és édesapja pedig emellett egy éve önkéntes tartalékos. Velük együtt négyen erősítik a díszszakaszból a területvédelmet.