Győrben Európa matematikai elitje - A matematika kulcsfontosságú lesz a jövő technológiai fejlesztéseiben

A HU-MATHS-IN Végrehajtó Bizottsága és Tanácsadó Testülete a győri évértékelő konferencián.

Dr. Harangi Balázs kutatócsoportja az anyajegyek otthoni diagnózisát segíti ipari matematikai módszerekkel.

A konferencián részt vett többek között Prof. Volker Mehrmann (TU Berlin), a European Mathematical Society (EMS) elnöke, a MATHEON alapítója és jelenlegi elnöke, Prof. Wil Schilders (TU Eindhoven), az EU-MATHS-IN elnöke, Prof. Hans-Georg Bock (U Heidelberg), a németországi ipari matematikai hálózat, a KOMSO elnöke, Prof. Peregrina Quintela (U Santiago), a spanyol ipari matematikai hálózat elnöke, Dr. Theo Roelofs, a MATHEON vezető menedzsere és Prof. Terlaky Tamás (U. Lehigh), az INFORMS alelnöke.A tanácskozáson bemutatták a HU-MATHS-IN működését, a szolgáltatási hálózat kialakítását, kutatási és képzési tevékenységeit, ezt követően pedig a tanácsadó testület értékelte a magyarországi ipari matematikai hálózatot. A rendezvény házigazdája Prof. Dr. Horváth Zoltán, HU-MATHS-IN elnöke, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára volt.A HU-MATHS-IN 2018-as tevékenysége több pillérre épült. Az öt éve alapított, győri központú és vezetésű szervezet tavaly tért át egy új működési modellre. Hét egyetemről (SZE, SZTE, DE, ELTE, BME, ÓE, PE) és két MTA kutatóintézetből (SZTAKI, Rényi) jelenleg huszonegy kutatócsoport tevékenységét fogják össze. Ezzel párhuzamosan alakítják ki az úgynevezett egyablakos szolgáltatói hálózatot, melyen keresztül az iparból érkező megkereséseket fogadják és fordítják át projektekké. Képzési tevékenységük ugyancsak az ipari partnerekre koncentrál, csakúgy, mint a kutatás, amely dominánsan húsz, ipar által generált, elsősorban az autó- és az egészségiparra fókuszáló miniprojektben is megjelenik, mindegyik mögött dokumentált ipari támogatással. Az EFOP 3.6.2-16-2017-00015: A HU-MATHS-IN – Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózat tevékenységének elmélyítése című projekt európai uniós forrásból támogatja a kutatásokat.A kétnapos konferencián mind a húsz miniprojektet bemutatták. Az előadásokból kiderült, hogy az ipari matematika ugyanúgy tudja szolgálni például a skizofréniával kapcsolatos kutatásokat, mint a tejelő tehenekre illesztett szenzorok segítségével nyert adatsorok felhasználásával a gazdák tájékoztatását az állatok egészségi állapotáról, viselkedéséről annak érdekében, hogy a termelékenységi mutatók javuljanak.A húsz miniprojekt közül a győri kutatócsoport az Audi Hungaria Zrt-vel közösen a kipufogó zajosságának nagy pontosságú gyors szimulációjára keres megoldást. A debreceni kutatók pedig több szálon is az egészségiparra összpontosítanak. Egyik miniprojektjük példádul egy mobiltelefonos applikáció létrehozását szolgálja. Dr. Harangi Balázs adjunktus, a kutatócsoport tagja portálunk kérdésére elmondta, hogy az alkalmazás, mint egy otthon használatos diagnosztikai eszköz alkalmas lesz arra, hogy laikus felhasználók is vizsgálni tudják a kórosnak vélt anyajegyeiket. Azért is fontos ez, mert a világon az ötödik legelterjedtebb daganatos megbetegedés a melanóma.A rendszer mögött osztályozási probléma áll. Egy képről el kell dönteni, hogy az jóindulatú, rosszindulatú, vagy teljesen átlagos anyajegyet mutat. Annak érdekében, hogy a diagnózis pontosságát növelni tudják, több különböző osztályozó algoritmus kombinációját vették alapul. Tízezres tanító adathalmazból indultak ki, amelynek kétharmada szövettani eredménnyel alátámasztott minta. Az alkalmazás remélhetőleg februárban jelenik meg az App Store kínálatában.Egy másik, szegedi ipari matematikai kutatásra alapuló, valós ipari megrendelésre létrejövő miniprojekt például azt célozza, hogy egy stancolási folyamatban a jelenleg még ember által végzett munkafolyamatot automatizálják, és egyben javítsák az anyagfelhasználás, valamint az átfutási idő hatékonyságát. Minden szempontból sikerült érdemi javulást elérniük.A HU-MATHS-IN tanácsadó testületének tagjai a konferenciát követően válaszoltak portálunk kérdéseire. Prof. Volker Mehrmann (TU Berlin), az European Mathematical Society (EMS) elnöke, a MATHEON alapítója és jelenlegi elnöke szerint a technológiai fejlesztésekben a matematika kulcsfontosságú. Az olyan új elgondolások is, mint a digital twin (valós folyamatok szenzorokkal összekötött digitális mása), szimuláción, modellezésen, adatelemzésen alapulnak. Nagy kihívást lát abban, ahová mára elértünk, hiszen nyilvánvaló, hogy korunkban teoretikus oldalról is új matematikai megközelítésekre lesz szükség. Egyszerűen azért, mert több jövőbeli irányzat, amire a matematikának nagy hatása lesz, még kibontakozás előtt áll. Az egészségüggyel kapcsolatos adatfeldolgozást említette példaként. Ha meg akarjuk érteni, hogy mi a kapcsolat a genetika, a környezet, az ételek, amiket megeszünk, vagy a levegő, amit belélegzünk, és a betegségek, rosszindulatú daganatok kialakulása között, új technológiákra lesz szükség. Senki nem gondolhatja azt, hogy pusztán gépi tanulási módszerekkel megoldhatók ezek a problémák.Prof. Wil Schilders (TU Eindhoven), az EU-MATHS-IN elnöke elmondta, hogy szervezetük idén ünnepli ötödik születésnapját. A céljaik között szerepel, hogy az európai matematikusok tanulni tudjanak egymástól. „Együtt erősebben vagyunk európai szinten is. Amikor Brüsszelbe megyünk, az EU-MATHS-IN szervezeten keresztül 22 országot képviselünk, és mobilizálni tudunk olyan nagy vállalatokat, amelyek velünk együtt képviselik az ipari matematika érdekeit" – mondta az európai hálózat elnöke, példaértékűnek tartva, ahogy a magyar tagszervezet uniós forrásokat tudott elnyerni ipari együttműködésekre, húsz impresszív miniprojekten keresztül is.

Egy jó kormányzat mindig befektet a jövőbe. Napjainkban a technológiai fejlődés nem létezhet ipari matematikán alapuló kutatások nélkül. Olyan matematikai módszerekről is beszélünk, amelyek még nem léteznek, de az iparnak szüksége lesz ezekre öt-tíz éven belül. Ahhoz, hogy eredményeket érjünk el ezeken a területeken, már most be kell fektetnünk a jövőbe, és nemcsak a kutatásokat, hanem az új kutatók képzését is támogatni kell. Hiszen ők lehetnek azok, akik meg tudnak majd felelni ezekre a kihívásokra. Vagyis Európa szerte minden ország érdeke, hogy befektessen a matematikába, és egyre több kormányzat felismeri ezt"

Európa matematikai elitje látogatott Győrbe a HU-MATHS-IN meghívására.

– hangsúlyozta Prof. Hans-Georg Bock (U Heidelberg), a németországi ipari matematikai hálózat, a KOMSO elnöke.

Figyelembe véve, hogy a HU-MATHS-IN a jelenlegi szervezeti felépítésben még csak egy éve működik, a tevékenysége már most egy sikertörténet. Nagyon kiváló, aktív matematikus közösség jött létre Magyarországon a hálózat égisze alatt"

– mondta Dr. Theo Roelofs, a MATHEON vezető menedzsere.Prof. Peregrina Quintela (U Santiago), a spanyol ipari matematikai hálózat elnöke szerint nagyon jelentős kutatómunka folyik a HU-MATHS-IN összefogásával az autó- és az egészségiparral kapcsolatban egyaránt, és ezek a projektek jelentős támogatás adhatnak a magyar iparágaknak.A HU-MATHS-IN elnöke, Prof. Dr. Horváth Zoltán szerint a kétnapos tanácskozáson hasznos tapasztalatcserék alakultak ki. A tanácsadó testület nagyra értékelte, hogy rövid idő alatt jól működő matematikai hálózatot sikerült létrehozni Magyarországon, amely jelentős ipari partnerekkel alakított ki futó kutatási projekteket. Segítettek abban, hogy lehet hatékonyabban kommunikálni az eredményeket, szolgáltatásokat az ipar felé. Hiszen ez a legfőbb cél: önálló jogi személyként az egyablakos szolgáltatáson keresztül fogadni az iparból érkező felkéréseket, rögzíteni a cégek kéréseit, problémáit, és az adott területen jártas kutatócsoporthoz irányítva őket megoldást találni azokra az ipari matematika eszközeivel.