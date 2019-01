Győrben csaknem félmilliárd ingatlaneladásból: építési telket, egy garázst is értékesített az önkormányzat

A győri önkormányzat költségvetésének egyik fontos forrását jelentik az ingatlanok eladásából befolyó összegek.

A győri önkormányzat 165 millió forintot kapott a Szent István út 51. szám alatti épületben lévő tulajdonrészéért tavaly. Fotó: H. Baranyai Edina

A győri önkormányzat költségvetésének egyik fontos forrását jelentik az ingatlanok eladásából befolyó összegek. A közgyűlés a tavalyi költségvetésben 500 millió forintos bevételi tervvel kalkulált, s mint az Fekete Dávid pénzügyekért is felelős alpolgármester által a Kisalföld kérésére készített összegzésből kiderül, az év végi szám kis híján elérte ezt a számot. A városháza kasszájába nettó 457 millió forint érkezett ilyen tranzakciókból.A summa 40 ingatlan értékesítéséből tevődött össze, ami mutatja, hogy az ügyletek átlagos értéke nem túl magas.A politikus kifejtette: az önkormányzat nagyobbrészt építési telkeket, illetve olyan ingatlanokat adott el, amelyek bontás után új épület építésére alkalmasak. „Ezzel tudjuk stimulálni az ingatlanpiacot" – jegyezte meg az alpolgármester.A tranzakciók között sok volt a telekkiegészítés is, amelyekből összesen 38 millió forint bevételre tett szert a város. Emellett Győr egy garázst adott el a Bolyai utcában 232 ezer forintért.Az egyetlen igazán kiemelkedő tétel a Szent István út 51. szám alatti épülethez kötődik. Ennek jelenleg is több tulajdonosa van, amelyek közül az egyik az önkormányzat volt. A város liciten értékesítette saját részét, áfa nélkül 165 millió forintért. A Szent István út, a Gárdonyi Géza utca és az Árpád út határolta épülettömb 1904-ben pénzügyi palotának készült. Az ingatlanban működött 1974 és 1997 között lapunk szerkesztősége is.Fekete Dávid hangsúlyozta: a város ingatlanszerzésre is költ, így nem vagyonvesztésről, hanem a vagyon átstrukturálásáról van szó.