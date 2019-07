Győr is zarándokhellyé válhat - Két hete született a Csillaggyermek

Pozsgainé Szabó Erika kezdeményezését példátlan támogatás kísérte. Fotó: B. A. Pozsgainé Szabó Erika vezető óvónő Győrben. 2011-ben született meg a kislánya, Kincső, akit tragikusan korán veszített el. Három éve fogalmazódott meg benne a gondolat, milyen jó lenne Győrben egy hely, ahol a családok megemlékezhetnének azokról a gyermekekről, akik korán elmentek, akik meg sem születhettek, akik meg sem foganhattak.

Sok szülő marad magára

– Miközben próbáltam feldolgozni a történteket, rájöttem, hogy nem vagyok egyedül a gyásszal, nagyon sokan és komolyan küzdünk azzal, hogy megbirkózzunk a veszteséggel – mondta az édesanya a Kisalföldnek. – Facebook-csoportokkal találkoztam, amelyekhez nap mint nap újabb szülők csatlakoztak. Azt tapasztaltam, hogy miközben az emberek mély fájdalmat élnek át, nem nagyon szeretnek róla beszélni, egyedül maradnak a kicsi hiánya okozta kínzó gyötrelemmel. Szerencsére ez velem nem történt meg, a családom végig mellettem állt, odafigyelt rám, és a mai napig minden karácsonykor és ünnepnapon megemlékezünk Kincsőről.

Megható összefogás

– Az egyik zárt közösségben fogalmazódott meg, hogy milyen jó volna, ha több városban lenne olyan emlékhely, mint például a pécsi Angyalsétány, ahová szerte az országból érkeznek zarándokok. Három évvel ezelőtt megkerestem Rózsavölgyi László önkormányzati képviselőt egy fogadóórán és megosztottam vele az ötletet. Ő nemcsak átérezte a fontosságát, de rögtön mellé is állt, ahogy az a rengeteg vállalkozó, magánember, politikus, akik összeadták a pénzt az emlékhelyre, amely most a Szentlélek téren áll. Egészen rövid idő alatt összejött ezer támogató aláírás is. Végig éreztem, hogy tényleg nem vagyok egyedül.



Az adományokból bő 8 millió forint jött össze a Csillaggyermekre. Ez több, mint amennyibe került. A maradék 1,5 milliót az önkormányzat az emlékhely környékére költi, padokra, fásításra. Képünkön Pozsgainé Szabó Erika. Pozsgainé Szabó Erika elmondta: sokan már apró magzatokat is hazavinnének a kórházból és megőriznék, hiszen az ő gyermekük, akit vártak. Ezek a családok nem tudják megélni a gyászt, ráadásul van, akinek csak az az egy várandósság adatik meg. Soha nem tudja megélni a csodát, hogy a gyermeke anyák napi verset szaval, rosszalkodik vagy épp összesározza a nappalit. Nincsenek vidám fotók a polcokon, az óvodai jelük a párnába varrva, nincs bizonyítványuk. Ők távoztak, s velük elveszett a jövő is. Legfeljebb egy ultrahangkép ha marad utánuk.

Mind itt vannak velünk

– Mi szerencsések voltunk, segítettek az orvosok abban, hogy el tudjunk búcsúzni Kincsőtől. Tudtuk, hogy betegen fog születni. Fel voltunk készülve arra, hogy nem biztos, hogy velünk marad. De volt rá lehetőségünk, hogy megsimogathassuk, megpuszilhassuk. Az első találkozást alig pár órával később búcsúzás követte. De ő otthon van, őt megkaphattuk. Az emlékhely avatása egy kicsit nekem az ő temetése is volt. Mert noha velünk van, ide mégiscsak eljöhetünk, itt rá gondolhatunk. Ez nagyon fontos, főleg azoknak a családoknak, amelyek váratlanul veszítették el a gyermeküket, a kórházban vagy szüléskor, és esetleg egy testvér is várta otthon. Most van egy hely, ahová őt el lehet vinni, ahol megértheti, hol van, miért nem jött haza a várva várt kisbaba. Ezen a helyen úgy érezhetjük, hogy mind itt vannak velünk.

Így látja a terapeuta

A legelhanyagoltabb gyász a gyermeküket, magzatukat elvesztő szülők gyásza – állapítja meg Ligetvári Anita légzésterapeuta, művészetterapeuta és gyászcsoportvezető. – Magukra maradnak a fájdalmukkal, miközben azt a „tanácsot" kapják, hogy „tegyék magukat túl rajta", vállaljanak újabb babát, és ha van már gyermekük, szenteljék rá a figyelmüket. Nincs hol kibeszélniük, megbeszélniük az érzéseiket, ahol támogatást kaphatnának a megpróbáltatásokhoz. Egy emlékhelyre viszont elvihetik a bánatukat, és mert tudják, hogy mások, akik hasonló veszteséget éltek át, szintén ott teszik le a terheiket, biztonságban érezhetik magukat. Akár találkozhatnak másokkal, ezáltal kapcsolatokat teremthetnek, vagyis közösség születhet a közös veszteségből.