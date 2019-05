Győr határában már terem a fürtös, a koktél, a cherry és a datolya cherry paradicsom

A csoportképen balról jobbra: Széles Sándor kormánymegbízott, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetője, Bindics Zsolt, a Greencoop szövetkezet elnöke, Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Nagy István agrárminiszter, Balogh Imre, a Greencoop Hungary Kft. ügyvezetője, Dr. Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere.

Fotók: MorphoCom Kft.

A Greencoop szövetkezet több mint egy évtizede foglalkozik paradicsomtermesztéssel a Csallóközben, most pedig Magyarországon is megnyitották első üvegházukat - Győrben beértek az első fürtök, ezért pénteken tartották az ünnepélyes átadót.Dr. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy az üvegház-átadás is a hazai agrárium megújulásának része, ahogy a mezőgazdaság megérkezik a 21. századba.A 2,5 milliárdos beruházással évi 2000 tonna paradicsomot termelnek szinte teljes egészében hazai piacra az autópálya felhajtó melletti létesítményben.A tárcavezető kiemelte: geoenergiával, esővíz-öntözéssel és vegyszer nélküli biológiai növényvédelemmel termesztenek az üvegházban."A termálvíz nagy kincs, gazdasági potenciál, melyet ki kell használni a régióban" - mondta a miniszter. Az üvegházban harmincöt új munkahelyet teremtettek, a szedés időszakában (június-augusztus) pedig további 15-20 idénymunkást foglalkoztatnak.A létesítményben 150-200 ezer tő található, s négy fajta paradicsomot termesztenek: klasszikus fürtös paradicsomot, koktélparadicsomot, cherry és datolya cherry paradicsomot.Borkai Zsolt győri polgármester kiemelte: az eredményes gazdasági környezetet segíti a fejlesztéseket, s hogy Győr korábban 2-ről 1,6 százalékra csökkentette iparűzési adóját.Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő méltatta a beruházást, majd Bindics Zsolt, a Greencoop szövetkezet elnöke büszke, hogy az öt hektáros győri létesítmény évente 4000 tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint holland versenytársa. "Eddig felvidéki magyar emberek termelte zöldséget szlovák termékként kellett eladni: a győri üvegház megnyitásával magyar paradicsomot is adhatunk el".