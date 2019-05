Győr és Mosonmagyaróvár között vonatozik a legtöbb bringás

A MÁV-csoport egyik kiemelt feladatának tekinti a kerékpárszállítási szolgáltatás folyamatos javítását. A MÁV az állomásfejlesztési tevékenységek – felújítások, környezetrendezés – során a kerékpáros utasok érdekeit is igyekszik kielégíteni, a beruházásoknál kiemelt figyelmet fordít a kerékpártárolók kialakítására; így már több ezer fedett, kamerával őrzött B+R parkoló fogadja a vonattal továbbutazókat.



Az elmúlt néhány év pálya- és járműfejlesztéseinek, motorvonat beszerzéseinek és a szolgáltatási színvonal emelésének köszönhetően a kerékpáros jegy- és bérleteladások száma 13,4 százalékkal, több mint 545 ezerre nőtt 2017-ről 2018-ra.



A vasútvállalat a kerékpáros jegyekkel, bérletekkel kapcsolatban számos újítást vezetett be. Két éve már a kerékpárjegy és a kerékpáros túrajegy is megvásárolható e-vonatjegyként, amelynek igénybevételével elkerülhető a sorban állás, és akár okostelefonon vagy tableten is be lehet mutatni a jegyvizsgálóknak. Ráadásul az e-vonatjegyeket 10 százalékkal olcsóbban lehet megváltani, ez vonatkozik a kerékpárokra online váltott jegyekre is.



A MÁV-START további kedvező árú jegyeket is kínál a bringásoknak: kerékpáros túrajeggyel az ország bármely területéről – a megtett távolságtól függetlenül –egységesen 420 forintért szállítható bicikli a Balatonhoz, a Fertő tóhoz és a Tisza-tóhoz. Így nemcsak a tavakhoz lehet eljutni, hanem az azok körül található állomások, megállóhelyek között utazva sem kell aznap újabb kerékpárjegyet váltani. A vasúti vagy Budapest-bérlettel rendelkező ingázóknak pedig érdemes kerékpár-havibérletet váltani, amely néhány menettérti utazás után behozza az árát. A havi, félhavi vagy 30 napos vasúti bérlettel közlekedők a hétvégi napokon díjmentes kerékpárjegy megváltásával utazhatnak biciklivel együtt, a bérleten feltüntetett viszonylaton.



A legtöbb biciklis egyébként Győr és Mosonmagyaróvár között, Budapest és a Velencei-tó menti állomások, illetve Siófok között utazik, de a Dunakanyar felé a szobi és a köztes váci, dunakeszi és felsőgödi állomások is népszerű úti célok. Ezeken kívül gyakran váltanak kerékpárjegyet a Budapest–Szeged, valamint az Alföldön a Kecskemét–Kiskunfélegyháza és a Szeged–Kiskunfélegyháza szakaszokra is. Nő a szállítási kapacitás

Gyorsvonati kocsik felújításának köszönhetően tavaly ősztől további 20 darab, kerékpárszállításra alkalmas előtérrel is rendelkező személykocsi állt forgalomban (kocsinként 3 kerékpár szállítható), valamint a 10 darab IC+ kocsi is közlekedik már próbaüzem keretében, ezekben a kocsikban 8 kerékpár szállítható. Az IC+ kocsik felhasználását a balatoni forgalomban is tervezi a MÁV-START.



A vasúttársaság a bicikliszállítást minden budapesti elővárosi vasútvonalán biztosítja, amelyek mindegyikén közlekednek már korszerű, alacsonypadlós FLIRT, vagy DESIRO motorvonatok is. Ezek a járművek teljes mértékben kielégítik a mai kor igényeit: tágas, légkondicionált, kerekesszékek és kerékpárok fogadására alkalmas utasterekkel, modern utastájékoztató rendszerrel, wifivel rendelkeznek. 2020 első negyedévétől a legforgalmasabb Budapest–Vác–Szob és Budapest–Cegléd–Szolnok vonalakon pedig forgalomba állnak az emeletes motorvonatok, amelyeken még több kerékpár fér majd el. Ezek a járművek hétvégenként megjelennek a Velencei-tó mentén is, illetve nyaranta a Balaton déli partján.



A kedvezményes kerékpár-szállítási lehetőségekről a vasúttársaság honlapján olvasható bővebb információ, de az utasok a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálat vonalán, a +36 1-349-4949-es telefonszámon is érdeklődhetnek.