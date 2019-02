Gyermekpornográfia: a tetoválás buktatta le a győri férfit, aki élettársa kislányával is szexuális viszonyt folytatott

Nem keveset ült eddig börtönben, s jelen állás szerint még sokat fog az a 43 éves férfi, kinek ügyéről a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség kedden adott ki tájékoztatást. A vádlott visszaeső bűnöző, korábban életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmény miatt hat év börtönbüntetésre ítélté . 2013-ban szabadult, rá ét évre jött össze azzal az asszonnyal, aki aztán az élettársa lett.



A férfinek – vallomása szerint – volt családja, tőlü ülön öltözött; lett aztán az élettársi kapcsolata, de barátnőt is tartott, s összejött az élettársa lányával. Mindez 2015 áprilisára tehető, ami azért fontos dátum, mert akkor töltötte be a 14. életévét a lány. ( ülön minősítő örülmény lenne, ha 14 év alatti lett volna – a szerk.)



Mivel az élettárs és a lány is megtagadta utólag a vallomástételt – úgy tudjuk, volt egy vallomásuk, amit aztán visszavontak mindketten –, ezért marad az, ami tényként megállapítható: a 14 éves lánnyal folytatott aktusokról fényképet és videofelvételt is észített a vádlott 2015 májusában. Első fokon a bíróság „csak" ezt, tehát a gyermekpornográfiát látta megállapíthatónak, a szexuális visszaélést nem. Ezért pedig négy év börtönbüntetésre ítélte a férfit.



Az ügyészség nem hagyta annyiban, fellebbezett, s a másodfokú bíróság elfogadta az érveit, miszerint „a szexuális cselekmények az elkövető nevelt lányával hatalmi, befolyási helyzetével visszaélve valósulhattak csak meg". A büntetés így t év szabadságvesztés lett, de a határozat nem jogerős, ugyanis ezúttal a védelem fellebbezett. Mivel az első- és a másodfokú ítélet ellentmond, ez várható lépés volt, az ügy majd Győri Ítélőtáblán zárul.



De nincs vége egyébként sem, ugyanis joggal érdezhetik, hogyan bukott le az illető? A férfi szabadulása után sem hagyott fel a bűnöző életformával, felfegyverkezve elkövetett rablás és más bűncselekmények miatt nyomozás indult ellene. Ennek során került a rendőrség birtokába a telefonja – abban tárolta a felvételeket. Ezeken látszik egy férfi, akinek ugyanolyan tetoválása van, mint a vádlottnak... Pontosabban már csak volt, ugyanis az újabb gyanúsítás időpontjára ez a tetoválás eltűnt a karjáról.



A férfit a négy rendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás miatt 10 év fegyházbüntetésre ítélté , tehát a mostani ügye ezeket az éveket fogja továbbiakkal megtoldani.