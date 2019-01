Greenpeace-petíció a napenergiáról - Győri zöld szervezet is megszólalt

Ma már jóval egyszerűbb egy napelemes rendszert telepíteni a háztetőnkre, mint tíz évvel ezelőtt volt. Fontosak ezek a fejlesztések, mivel a megújuló energiák használatában - ahogy a nap-, úgy a szélenergia területén is - rengeteg kiaknázatlan lehetőség rejlik

Lajtmann Csaba. Fotó: Bertleff András

Amikor néhány évvel ezelőtt bevezették a környezetvédelmi termékdíjat a napelemekre, nagyon sokan tiltakoztak ez ellen, köztük a Reflex is. Fontos lenne, hogy a napcellákról ez lekerüljön, mint ahogy az is, hogy öt százalékra csökkenjen azok áfája. Ezek a célok nem irreálisak, és közben lehetőséget teremthetnének arra, hogy még több lakossági beruházás valósuljon meg

Fotó: Pixabay

Az aláírók többek között azt követelik, hogy csökkentsék a napelemek és napelemes rendszerek áfáját 27 százalékról 5 százalékra, és a napelemeket sújtó, magas környezetvédelmi termékdíjat.A téma kapcsán a győri Reflex Környezetvédő Egyesület programvezetőjét, Lajtmann Csabát kérdeztük, aki egyúttal a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke.- mondja Lajtmann Csaba, aki már alá is írta a Greenpeace honlapján található kezdeményezést.- teszi hozzá a szakértő, aki úgy látja,a megújuló energiák terén, ami ösztönzőleg hathat az egyéni elképzelésekre is.A települések mellett szaporodnak a fél és egy megawattos naperőművek Győrben és környékén, ami arra motiválhatja a magánszemélyeket, hogy ők maguk is napelemekkel termeljenek energiát saját háztartásuk, otthonuk számára.Lajtmann Csaba szerint a petícióba foglalt négy lépés - a fentebb leírt kettő mellett még az, hogy kedvezményes hitelekkel támogassák a lakosság beruházásait, és hogy biztosítsanakt, lakossági tanácsadást - a legfontosabb, amit egyelőre tenni kell.Egyre több háztetőn látni napelemeket a megyében, talán többen, mint az ország más részein, hiszen egy gazdaságilag fejlett régió energetikai beruházásait nehéz összehasonlítani egy kevésbé fejlett terület "napelem-térképével".A zöld szervezetek, így a Reflex is fontosnak tartja az energiaellátás decentralizációját, amire a napelemes rendszerek, naperőművek kiváló lehetőségek, hogy, hiszen így lesz minél kisebb a hálózati veszteség. petíciók és hasonló kezdeményezések mellett az ismeretterjesztés is fontos része annak, hogy a megújuló energia témájaAmi az oktatást és szemléletformálást illeti, a Reflex például évről évre részt vesz fesztiválokon, települések helyi programjain, hogy alkalomról alkalomra felhívja a figyelmet a megújuló energiák kihasználásának és a hozzá kapcsolódó energiatakarékosság - a meg nem termelt energia - fontosságára.