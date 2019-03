Grafika, festmény, dombormű - A győri keresztút stációi címmel nyílt kiállítás - galéria

Egyházi, városi és vállalkozói összefogásból, mintegy 50 millió forintból készült el a tizennégy stációs győri belvárosi keresztút. Hamvazószerdán mutatták be: hét dombormű, két grafika és öt festmény alkotja. A megyés püspök elmondta: az egyház a keresztutat régóta ajánlja a hívők figyelmébe."A győri keresztút stációi" címmel nyílt kiállítás hamvazószerdán a Frigyláda mögötti Triangulum Galériában. Dr. Veres András győri megyéspüspök kiemelte, Győr szakrális "látványossága" ez a kiállítás. "A nagyböjti időszak a megszentelődésé, amikor lelkileg is gazdagodunk." A püspök épp egy éve áldotta meg a Mindenki Krisztusa elnevezésű köztéri alkotást a Püspökvár előtt, s már itt elhangzott, hogy a mű egy tizennégy stációs szabadtéri keresztút része lesz.Ez végül egyházi, városi és vállalkozói összefogásból, mintegy 50 millió forintból készült el. Az állomások Győrhöz kötődő szobrászok, grafikusok, festőművészek, textilfestők nevéhez fűződnek, akik különböző technikákkal dolgoztak. Hét dombormű, két grafika és öt festmény alkotja a kálvária állomásait: a művek helyszíni előkészítése elindul, nagyhétfőre elkészülhet. "Az egyház a keresztutat régóta ajánlja a hívők figyelmébe, azon végighaladva saját életünk keresztútját is jobban megérthetjük" - mondta Dr. Veres András. Fekete Dávid alpolgármester kiemelte, Győr büszke ezer éves keresztény múltjára, s a hagyományos összefogásra, mely ezen alkotások létrejöttét is segítette.A támogató vállalkozók nevében Bogisich Ferenc, a QP Zrt vezérigazgatója mondott köszöntőt, Kurcsis László a kiállítás szervezőjének méltatása után pedig Kovács-Gombos Gábor festőművész nyitotta meg a tárlatot. A megyéspüspök hamvazószerda este a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban celebrált szentmisét.