Gordon az internet fogságában! - a rendőrség előadásai a megyében az internetről

- Kezeld óvatosan azokat, akik a világhálón veszik fel veled a kapcsolatot! Nem tudhatod biztosan, ki van valójában a profil mögött!

- Gondold át, mit osztasz meg a közösségi oldalakon! Ami egyszer felkerül (kép, poszt, vélemény), az teljesen sohasem törölhető onnan!

- Ne tegyél közzé és ne ossz meg mással kihívó képet, idegenek részére pedig semmilyen személyes információt ne adj (adatot, képet)! Visszaélhetnek vele: zsarolhatnak vagy zaklathatnak később velük!

- Ha találkozni szeretnél valakivel, akit online ismertél meg, mindig szólj előtte valamelyik szülődnek, és csak az ő engedélyével tedd azt meg. Első alkalommal szülői jelenléttel találkozz vele!

- Fogadd el, hogy szüleid biztonsági szűrőt állíthatnak be a gépeden, ezzel felügyelve, korlátozva az internethasználatodat! Ez a te érdekedet szolgálja, annak alkalmazásával nagyobb biztonságban lehetsz az online világban!

- A szülő érdeklődjön, ha a gyermek valamilyen általa felfedezett internetes újdonságról számol be!

Szakítson időt közös szörfözésre, így gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy az internetezés közös program is lehet!

- A káros tartalmak elleni védekezéshez használjon szűrőprogramokat, az ilyen tartalmú oldalakra jellemző kulcsszavak alkalmazásával, vagy egyes weboldalak címei alapján le lehet tiltani azok látogatásának lehetőségét!

- Fontos annak tudatosítása, hogy a chatszobában való beszélgetés, ismerkedés során előfordulhat, hogy egyes személyek másnak adják ki magukat, nem a valóságnak megfelelő adatokat közölnek magukról!Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen formában zaklatják az interneten keresztül, forduljon a rendőrséghez!

A Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakemberei Walczer Zsuzsanna rendőr őrnagy és Kovácsné Róka Zsuzsanna rendőr zászlós, a győri Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola 10/e osztályát „Szabadítsátok ki Gordont!" interaktív bűnmegelőzési játékkal vezették be a biztonságos internethasználat világába.Az iskolai és internetes zaklatás témakörére épülő foglalkozás során a tanulók saját tapasztalataik és kreativitásuk útján juthattak el a megoldáshoz.Gordon egy előnytelen külsejű kismackó, akit társai rendszeresen zaklatnak, megaláznak, kigúnyolnak. A diákok a játék alatt különböző, a bűncselekményekkel, a bűnmegelőzéssel és az áldozatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre keresik meg a helyes megoldást. Az interaktív játék során Gordon, a kis mackó segít a gyerekeknek eligazodni az internet világában.A játékos módszer pozitívuma, hogy az információk könnyebben maradnak meg a fiatalokban, hisz személyes küldetésükké válik Gordon megmentése.Az új bűnmegelőzési program a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósult meg.A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársa a megye több iskolájában szintén tartott előadásokat a biztonságos internetezéshez kapcsolódóan.A Kapuvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója Varga András rendőr főhadnagy azonos témájú foglalkozásra várta az érdeklődőket a kapuvári Széchenyi Iskolában, a Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumban és a babóti iskolában. Ez utóbbi helyszínen a prevenciós szakember szülői értekezlet keretében tájékoztatta az internet veszélyeiről a szülőket is.Az iskolákban tartott interaktív foglalkozások során az előadók felhívták a diákok figyelmét az internetezés veszélyeire, az online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. A szakemberek az előadásokon ismertették a közösségi oldalak használatának veszélyeit, a chatelés biztonsági szabályait, a személyes adatok védelmének fontosságát, valamint az internetes zaklatás lehetséges büntetőjogi következményeit.A tanulóknak lehetőségük nyílt feltenni kérdéseiket, továbbá elmondhatták a témával kapcsolatos tapasztalataikat is.A világháló meggondolatlan használata komoly veszélyeket rejt magában. Fontos, hogy gyermekeink ismerjék, milyen módszerekkel kerülhetik el áldozattá válásukat.A rendőrség prevenciós szakemberei ennek kapcsán az alábbi tanácsokkal látta el a fiatalokat és a szülőket: