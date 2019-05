Futott a Petz - a győri kórház munkatársai az egészséges életet népszerűsítették - fotók

A napokbanarról a szomorú tényről, hogy a nők harmada sem vesz részt a mellrákszűrésen Győrben. Az Aranyparton tartott családi napon dr. Steinbach Márta radiológus főorvossal dr. Drozgyik András sebész beszélt a mellrákszűrésről.A kihangosított beszélgetés során szóba került, hogy a mammográfia milyen mértékű sugárterheléssel jár? "A jelenleg ismert legjobb szűrés a mammográfia. Sokkal hatékonyabb, mint az ultrahangos vizsgálat, más vizsgálóeljárással nem váltható ki. A mammográfia minimális sugárterheléssel jár, jóval kevesebbel, mint például a CT-vizsgálat" – hangsúlyozta dr. Steinbach Márta. A 45 és 65 év közötti nőknek két évente postázzák a meghívót a mammográfiára, semmilyen okból nem kell tehát tartani a szűréstől.A "M-értékünk az Egészség - Fut a Petz" nevű családi nap a mozgás öröméről szólt, közel 150 kórházi dolgozó indult a Püspökerdőben tartott futóversenyen. A futók 2 km-től 21 km-ig választhattak távot, míg a gyerkőcök többek közt trambulinon ugrálhattak, kreatív kézműves foglalkozáson és zöldségfaragáson vehették részt. A programot a Petz-kórházzal közösen a Győri Járási Egészségfejlesztési Iroda, a Lelki Egészségközpont és az "Esély a gyógyulásra" Rákbetegek Győri Egyesülete szervezte."Nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki napi rendszerességgel sportoljon és lelje örömét a mozgásban. Igazából akkor teszünk az egészségünkért, amikor életérzéssé válik a mozgás szeretete. Amikor a kis szabadidőnket is próbáljuk sportolással tölteni. Ez a kérdés a felelősségvállalásról is szól. Minél többet teszünk az egészségünkért, jó eséllyel annál hosszabb és boldogabb életünk lesz. Így mi gondoskodhatunk a családunkról és nem a szeretteink ápolnak bennünket a betegségekben" – fogalmazott Danyi Gábor.Az Audi ETO BL-t nyert csapatának edzője hozzátette: a megfelelő táplálkozás is kulcsfontosságú. "Nem kell aszkétává válnunk, sanyargatnunk magunkat. Vallom, hogy mindent szabad enni – csak a mértékletességre kell figyelni. Nyugodtan együnk pacalt vagy babgulyást, csak ne minden másnap és ne több szelet kenyérrel" – folytatta a győri vezetőedző. Danyi Gábor futni nem tudott a Petz munkatársaival, "igazoltan" maradt távol: férfi tenisz csapatbajnoki mérkőzésen játszott szombaton."A szülői példamutatás lényeges. Azok a gyerekek, akik látják, hogy a szüleik fárasztó munkanap után is nyúlnak a futócipőjükért, úgy nőnek fel, hogy ők is sportolni fognak egész életükben. Hétvégén mindig érdemes kimozdulni otthonról, kirándulni, járni a természetet. Mind a felnőttek, mind a kicsik sokkal jobban indítják a hetet, ha a hétvégét aktív pihenéssel töltötték" – hallottuk Földingné Nagy Judit 14-szeres magyar bajnok futótól.