Futónagykövetként, a Gyermekrohamkocsi színeiben veszi nyakába a kilométereket a széchenyis fiatal

Az idei Telekom Vivicittát április 13-14-én rendezik, Parcsami Eszter az első napon rója majd a kilométereket.

Fő hobbim a lovaglás, de a futás szorosan mögötte, a második helyen áll. Heti kettő lovaglás mellett kétszer-háromszor szoktam futni járni. 2014 óta járok nagyobb futórendezvényekre, legelőször a Spar maratonon voltam. Amikor Budapesten tanultam, kevesebb alkalmam volt lovagolni, és mivel közel volt a Margit-sziget, adta magát a futás

Versenyen eddig 10 kilométer volt a leghosszabb táv, amit teljesítettem. Általában 5 és 10 kilométer között futok, ebben most egy edzésterv is segít: egy applikáció méri a sebességemet, a megtett kilométert és az elégetett kalóriák számát. Egész nap az iskolában és a munkahelyen ülök, muszáj mozogni, nem szabad egész nap egy helyben lenni, nem egészséges

Parcsami Eszter banai származású. Felső tagozatos diákként került anno Győrbe. Középiskolába is ide járt, majd a Budapesten töltött néhány egyetemi év után visszatért a városba.

1999-ben a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálatot azért hozták létre, hogy különleges Gyermekrohamkocsik és gyermek-mentőorvosi kocsik elindításával segítsék az Országos Mentőszolgálat munkáját. Magasan képzett gyermekmentős csapataik, egyedülálló Gyermekrohamkocsijaik, és gyermek-mentőorvosi kocsijaik hatékonyságát bizonyítja, hogy az elmúlt 20 évben több mint 50 ezer bajbajutott kisgyermeken segítettek.

Körülbelül egy hónap van mögötte, és még ennyi előtte: összesen két hónapon át kampányol a Széchenyi István Egyetem mesterszakosa a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat érdekében. A közösségi médián és személyes ismerősein keresztül igyekszik minél több embert meggyőzni arról, hogy álljanak egy jó cél mellé, méghozzá a Gyermekrohamkocsit támogatva.- meséli Parcsami Eszter, aki logisztikát tanul a Széchenyi István Egyetemen, mellette pedig gyakornokként dolgozik az Audiban. Marketing alapszakosként az Óbudai Egyetemen végzett,- fejti ki a fiatal, akinek környezetében többen is hódolnak a futásnak, volt kollégiumi lakótársa például gyakran csatlakozik ezekhez a versenyekhez.Az önkéntes tevékenységek eddig sem álltak távol a fiataltól: 2011 és 2014 között minden nyáron táboroztatott, majd az EYOF-on is megcsillogtatta ezt az oldalát. A Gyermekrohamkocsi és annak kampányai már korábban is felkeltették az érdeklődését, és idén annak jött el az ideje, hogy ő is részt vegyen egy ilyenben."Szép kezdeményezés, szeretnék teljes gőzzel mellé állni. Most vagyunk a gyűjtés félidejénél, és eddig körülbelül 1 millió forint gyűlt össze. A támogatók száma 50 körül van, és remélem minél többen lesznek. Fontos, hogy a gyűjtést magánszemélyek, és vállalkozók is támogathatják." - mondja bizakodva, mosollyal az arcán.Ha szívesen támogatná a Gyermekrohamkocsi kampányát, a képre kattintva több információt talál: