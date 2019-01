A tárlatot Babos Ágnes festőművész nyitotta meg és mutatta be a művész most megjelent "Gondviselés" című verses kötetét is.



Fotó: Tudósító Fülöp Péter fotográfiái túlmutatnak a jelenlegi népszerű fotóművészet keretein. Képei meditatívak, filozofikusak, poétikusak. Témák: Olvasóink küldték hirdetés hirdetés hirdetés