Frutti és Veggi Győrben népszerűsítette a zöldség- és gyümölcsfogyasztást

A gyermekekhez a játékosságon keresztül vezet az út, a legkisebbek számára bármi érdekes tud lenni, ami a nyelvükön szól hozzájuk; ez a zöldség- és gyümölcsfogyasztás esetében is igaz. Sok szülő szembesül azzal, hogy gyermeke nem rajong, ha zöldséget vagy gyümölcsöt kell ennie. Ugyanakkor a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása a kiegyensúlyozott táplálkozás és az egészség alapja, ezért már minél fiatalabb korban szükséges belecsempészni a gyermekek életébe. A programhoz készült 2016-os Gfk-kutatás is kimutatta, hogy hazánkban a kisgyermekes családok fogyasztják a legkevesebb zöldséget és gyümölcsöt. Emellett az is elgondolkoztató, hogy mi magyarok fejenként csak napi 262 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, amellyel az Európai Unióban az utolsók között vagyunk, a rossz étkezési szokások pedig komoly egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Mindezt a TÉT Platform 11-18 évesek körében végzett kutatása is igazolja, miszerint minden negyedik gyerek túlsúlyos vagy elhízott. Szakértők szerint az egyik legkifizetődőbb módja, hogy a kedvezőtlen tendenciát megfordítsuk, ha játékosan, már kicsi korban meghozzuk a gyermekek kedvét a zöldségekhez, gyümölcsökhöz.Az Európai Friss Kalandok program keretében zajlóa program mesevilága, Vegapolis és két hőse, Frutti és Veggi segítségével. Hétvégén a Győrkőcfesztiválra kilátogatók olyan interaktív és játékos programokkal találkozhattak az Európai Friss Kalandok standjánál, amelyek a gyermekek érzékszerveit (látás, szaglás, tapintás, hallás) igyekeztek bevonni a zöldségek és gyümölcsök megismerésének folyamatába. „Az aktivitás célja, hogy közelebb vigye a gyermekekhez a zöldség- és gyümölcsfogyasztást. Ezért az idei események keretében idényzöldségekből és gyümölcsökből saslikot és salátát készíthetnek, érzékébresztő workshoppal, színezőfoglalkozással, gyümölcspompon-készítéssel, virtuális valóság játékkal – amiben egy mágikus dongó hátán repülve utazhatnak Vegapolisba –, fotófallal valamint az idei év nagy újdonságaként egy külön Európai Friss Kalandok témájú, a program tematikájára szabott tánckoreográfiával is várja a családok legkisebb tagjait Frutti és Veggi." – mondtaa Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének elnöke.Vincze Ottó és Görbicz Anita, a program idei nagykövetei egyetértenek abban, hogy a sport és az egészséges táplálkozás között sok hasonlóság fedezhető fel. Egyiket sem lehet igazán korán elkezdeni, és mindkét terület megszerettetéséhez a játékosságon keresztül vezet az út. „Ahogyan a sportban az első lépéseket a játékosságon, az adott sporthoz kötődő játékokon keresztül kell megtenni, úgy ezt a párhuzamot az egészséges táplálkozás, a zöldség- és gyümölcsfogyasztás terén is megfigyelhetjük. Anitával kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy ne csak a saját, de mások családjának egészsége megóvása érdekében is sokat tegyünk. Ezért álltunk idén az Európai Friss Kalandok program mellé, amely a közös játék örömén keresztül szól a gyermekekhez és ismerteti meg velük a friss zöldségeket és gyümölcsöket. Mi arra buzdítunk minden szülőt, nagyszülőt, hogy vegyenek részt közösen az Európai Friss Kalandok programjaiban, és éljék át együtt a friss zöldségek és gyümölcsök erejét." – mondta: amellett, hogy az étkezés során odafigyelnek arra, hogy már a zöldségek és gyümölcsök beszerzésének folyamatától kezdve az elkészítés különböző fázisaiba bevonják közös gyermeküket, Boldizsárt, úgy egyéb játékos ötletekkel is próbálják beilleszteni kisfiuk mindennapi életébe az egészéges ételeket. „Ha zöldséget vagy gyümölcsöt szeretnénk adni a kisfiunknak, azt leginkább kétféleképpen tudjuk megvalósítani. Az egyik a játékos út, ugyanis van egy dobókockánk, aminek van piros és zöld oldala is. Elkezdünk játszani vele, és aki pirosat dob, az megeszik egy gyümölcsdarabot, aki zöldet dob, az egy zöldséget. Ez a játékos módszer nálunk nagyon bevált, ugyanis ilyenkor általában elfogyasztunk együtt jó pár adag gyümölcsöt és zöldséget. A másik módszer, amely nálunk sikerre vezetett, hogy igyekszünk mindig Boldi szeme előtt tartani a zöldségeket, gyümölcsöket, jelen esetben az almát, ami a kisfiam nagy kedvence. Mindig van egy a kocsiban jól látható helyen, és amikor a kisfiam beül és meglátja, egyből odanyúl érte." – osztotta meg Görbicz Anita, hogy milyen trükköket alkalmaznak otthon Vincze Ottóval, hogy becsempésszék Boldizsár életébe a zöldségeket és a gyümölcsöket.