Fordulat a villanyszerelők ügyében! Házi őrizetbe kerülhet É. Imre

Fotó: Mészáros Mátyás

Ha a hozott első fokú határozat jogerőre emelkedik. Az ügyészség ugyanis fellebbezett ez ellen, a nyomozóhatóság továbbra is börtönben szeretné látni É. Imrét. A győri építési vállalkozó április 11-én jöhet ki a börtönből (ha a másodfokú bíróság is így dönt), de nem szabad emberként: nyomkövető lesz a lábán, a házát – amelyet korábban e célból már bevizsgáltak – nem hagyhatja el.De nézzük sorban a hétfőn történteket, mert volt benne számos érdekesség. A tárgyalásra azért került sor, mert egyelőször még Mácsik Zoltán , majd pedig az ügyhöz csatolva Orlik Vilmos eltűnése miatt. A gyanú vele szemben nagyon súlyos: előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés. Egy éve van letartóztatásban, de mint megtudtuk, ez idő alatt mindössze kétszer hallgatták ki. A rendőrség ezek szerint kivárt, hátha történik valami, ami bizonyítékul szolgál.de ettől állítólag nem ijedt meg É. Imre, de nem is tudni egyelőre, hogy volt-e elejtett mondata, ami a gyanút erősítené. Jelen állás szerint nem, hiszen akkor nem enyhítettek volna a legszigorúbb kényszerintézkedésen.Az elmúlt egy hónap során – s ezt dr. Bagó Ottó mondta el – jelentkezett egy Ausztriában élő, magyar ember tanúként, hogy ő tud egy harmadik eltűnt személyről is, aki szintén az építőiparban dolgozott, jó ismerőse volt Orlik Vilmosnak, s szerinte szintén halott. A rendőrség viszonylag gyorsan kinyomozta ugyanakkor, hogy ez a személy él, nem tűnt el, csak a mobilja nem él már, amit a tanú ismert.Ezt a tényt a védőügyvéd komoly adunak tekintette, őt idézve: „Akkor a másik két embernél (Mácsiknál és Orliknál – a szerk.) miért állítjuk, hogy ha eltűntek, meg is haltak?" Bagó epésen megjegyezte azt is, hogy ha ez a bizonyos harmadik ember, vagy bárki más a világon eltűnik/eltűnt, akkor azzal is a védencét gyanúsítanák meg.A tárgyalás elkezdődött tehát, de a bíróság számítógépes rendszere a határozathirdetés előtt leállt. Emiatt kétszer annyi ideig – mintegy két óráig – tartott a verdikt kimondása, mint szokott. S ahogy írtuk, a végén az ügyvéd mosolyogva, É. Imre rezzenéstelen arccal jött ki a tárgyalóteremből.A gyanúsítottnak három napig még mindenképpen vissza kell mennie a börtönbe – ez idő alatt várhatóan eldől a másodfok sorsa. Kérdésünkre, hogy mit szól ahhoz, hogy várhatóan hazamehet, É. Imre nem válaszolt, arcizma sem rezdült. Ügyvédje ugyanakkor azt mondta, hogy bár bent, a teremben sem látszott rajta semmi, de számított erre az ítéletre, bízott benne.A bíróság az indoklásban rámutatott arra, hogy az alapos gyanú és a szökés veszélye továbbra is fennáll, ezért el kell rendelni a bűnügyi felügyeletet. Ugyanakkor az idő múlását is figyelembe kell venni, s ez a nyomozati cselekményeket (a tanúk kihallgatásának befolyásolását) már kevésbé érintheti. Dr. Bagó Ottó a bírói indoklást így fordította le:

A rendőrség december óta, tehát négy hónapja nyomozati cselekményt – az említett az új tanú állításainak ellenőrzését leszámítva – nem folytatott az ügyben. A letartóztatáshoz pedig soron kívülinek kell tekinteni egy ügyet. Ez így már nem tűnt annak."